《青工俠說－廖錦興》大數據技術

《青工俠說》今天的大數據技術可以讓事實呈現在大眾眼前，例如在對抗新冠病毒，數據科

學即發揮重要功用，政府利用收集的數據建立模型，預測不同地區的未來特定時間內的疫情發展

，確診年齡和地區分布、治癒者╱病逝者的身體狀況等作出分析，制定治療方法和抗疫管理措施

。在足球運動上，大數據系統監察球員各種不同的表現，是全場奔跑還是閑著踢球？平均一場比

賽要跑多少公里？球員的極速多少？傳球成功率？射門命中率和攔截成功率等都讓教練了解球隊

的狀況，為備戰而作出最佳部署。



大數據有很多優勢，包括利用數據的支撐產生更好的決策和提高生產力，亦可降低成本、改

善客戶服務及有利創新和靈活性。但市場亦有缺點的考慮，人才需要接不上、數據質量參差，採

集數據將可能涉及私隱和安全風險，硬軟件支援不足和成本高昂等。香港工商界一直相信大數據

分析能助長企業競爭力，但在有效運用大數據作為市場或產品分析方面，缺乏認知和理想，就像

大數據分析包含８Ｖ（Ｖｏｌｕｍｅ規模大，Ｖａｌｕｅ價值化，Ｖｅｒａｃｉｔｙ準確性，

Ｖｉｓｕａｌｉｚａｔｉｏｎ可視性，Ｖａｒｉｅｔｙ多樣化，Ｖｅｌｏｃｉｔｙ速性，

Ｖｉｔａｌｉｔｙ動態性，及Ｖａｌｉｄｉｔｙ合法性），部分企業高管都未能完全掌握，有些

企業在啟動大數據採集時還未有將其數據工作納入雲計算，所面臨的挑戰包括缺乏技能組合、安

全性和管理。當中最大挑戰是人才缺乏，根據亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）人力資源發展工作

小組於２０１７年發表的報告，不論在公營或私營機構中，數據科學及分析範疇的人力短缺問題

最為嚴重，單計中國，２０１５年時所欠缺的大數據人才便高達１５０萬人。



在培育大數據技術人才方面，現時香港的高等院校紛紛設立大數據或相關課程以配合未來科

技發展，香港科技大學的理學院和工學院自２０１８年推出技術為本的本科生大數據課程，以工

程技術應用為主，如編寫程式、機械學習和數據理論等範疇。香港中文大學開辦數據科學與政策

研究課程，香港城市大學的香港數據科學研究院等，這些課程均涉及政策研究、數據挖掘和分析

等不同領域，讓學生應用所學，由到設計和實踐在不同社會議題上。



整體而言，大數據技術在企業管理上有三方面的實際應用：

一）數據的運用和儲存。大數據技術的發展與應用，拓展了企業獲取數據的來源和方法，企業從

日常作業中得到用戶的各種資料，在適當和安全的儲存下，將會是企業未來開拓新業務的重大基

礎；

二）數據預測。在迎接新商機的來臨，使用大數據的資料去預測可行性研究，亦可減低新業務的

風險；

三）加強內部管理和督導。企業高層及各級主管利用大數據的準確性和實時性，對小組、地區甚

至整個企業的實際績效與預算比較，可達緊密督導的效果。

《香港青年工業家協會當然顧問 廖錦興》

