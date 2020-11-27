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27/11/2020 09:21

港股期結日低開６０點報２６７５８點，科指漲１７點

　　《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股感恩節假期休市，今日半日市。歐洲主要股市偏軟，
亞洲股市走勢各異，日經升７９點，台北加權指數微跌４點，港股昨日收市創九個月高後，今早
低開６０點，個別科技股有反彈，阿里巴巴（０９９８８）逆市高開近１％；油組部分成員互相
發表批評言論，令市場關注ＯＰＥＣ＋可否落實押後增產，國際油價從８個月高位回落；中海油
（００８８３）開跌２﹒０８％，報９﹒４元為開市表現最差藍籌；中石化（００３８６）跌１
﹒３１％。現時，恆生指數報２６７５８，跌６０點或跌０﹒２３％，主板成交２８﹒５７億元
。國企指數報１０６８９，跌１１點或跌０﹒１１％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒６７％，報４１﹒３元；騰訊（００７００）無升
跌，報５８６元；港交所（００３８８）跌０﹒２１％，報３８２元；友邦保險（０１２９９）
升０﹒１１％，報８９﹒９５元；中移動（００９４１）跌０﹒３１％，報４７﹒５元；建行（
００９３９）升０﹒１７％，報５﹒９８元。

　　恆指五大升╱跌幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴　（０９９８８）　２７１﹒００元　　　升０﹒７４％
　　港鐵公司　（０００６６）　　４２﹒４５元　　　升０﹒７１％
　　長江基建　（０１０３８）　　４０﹒１０元　　　升０﹒３８％
　　中國平安　（０２３１８）　　９１﹒２０元　　　升０﹒３３％
　　新世界發展（０００１７）　　４０﹒９０元　　　升０﹒２５％

　　蒙牛乳業　（０２３１９）　　３９﹒８０元　　　跌１﹒２４％
　　中石化　　（００３８６）　　　３﹒７８元　　　跌１﹒３１％
　　創科實業　（００６６９）　１００﹒３０元　　　跌１﹒４７％
　　匯豐控股　（００００５）　　４１﹒３０元　　　跌１﹒６７％
　　中海油　　（００８８３）　　　９﹒４０元　　　跌２﹒０８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｃａ）

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