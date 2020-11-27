《盤後部署》港股穩步上揚至二萬七關，料大市下周續走高

《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股感恩節假期休市，今晚亦只有半日市。而港股今早偏

軟，於低開６０點見２６７５８點後，曾反覆下跌低見２６７０４點，於２６７７０點位置橫行

。早市收報２６７７６點，跌４２點。而午後大市現支撐上揚，內房、內銀繼續逆市造好，恆指

見全日高位２７００９點水平後升幅收窄，於二萬七關徘徊，最終港股收報２６８９４點，升

７５點或升０﹒２８％，主板成交１１２７﹒２０億元。國企指數報１０７９０點，升８８點或

升０﹒８３％。恆生科技指數報８０９０點，升３２點或升０﹒４１％。

而Ａ場則齊揚升，上證綜合指數報３４０８點，升３８﹒５７點或升１﹒１４％，成交

３２６０﹒７０億元人民幣；深證成份指數報１３６９０點，升９０﹒８９點或升０﹒６７％，

成交３９９６﹒５２億元人民幣。

而重磅股則普軟，由友邦（０１２９９）領跌１﹒５％，報８８﹒５元；中移動

（００９４１）跌０﹒２１％，報４７﹒５５元；騰訊（００７００）跌０﹒５１％，報５８３

元；而匯控（００００５）無升跌報４２元。建行（００９３９）揚升２﹒１８％，報６﹒１元

；港交所（００３８８）升０﹒８９％，報３８６﹒２元。



＊疫苗研發計劃「曲速行動」主管史勞依：或將於年底或明年初離職＊



據報指，特朗普政府進行新冠疫苗研發計劃「曲速行動」的主管蒙塞夫．史勞依

（Ｍｏｎｃｅｆ Ｓｌａｏｕｉ）指，自己或將於今年底或明年初離職。他表示離職的決定與政

權過渡無關，他亦指如果他被需要，是可以繼續留任。而他指批准２款疫苗和藥物的目標已越來

越接近，而特朗普政府亦已與拜登團隊就「曲速行動」進行會議。史勞依表示自己更看好緊接上

任的拜登新政府。

英國財政大臣蘇納克（Ｒｉｓｈｉ Ｓｕｎａｋ）於周四指出，他預料公共借款規模並不能

快速下降至可持續的水平，他指由於借款和債務處於平穩年期的紀錄高位，而早前公布的借款預

估反映出債務將維持不可持續的高位。市場解讀其言論為接近承認需於疫情後增稅。雖蘇納克未

表明將實行增稅措施，但他表明需待明年初的年度預算聲明後才可作出決定。



＊料下周大市續揚升，於二萬七關以上整固＊



下周正式踏入１２月，年未大市表現受疫苗利好消息帶動揚升，加上市場氣氛漸趨樂觀，而

基金亦將進行粉飾櫥窗，料大市緊接表現向好。相信下周暫會由舊經濟股領市，大市下周或有力

再次突破二萬七關阻力位置，並嘗試於２７２００點至２７４００點位置整固。（ｊｃ）

