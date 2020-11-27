【拜登當選】特朗普：若選舉人團投票確認拜登當選，將離開白宮

《經濟通通訊社２７日專訊》外電報道，美國總統特朗普表示，如果選舉人團投票支持拜登

當選總統，他將離開白宮。選舉人團會在１２月１４日投票，意味拜登有極大機會於明年１月２

０日宣誓就職。

拜登在１１月３日總統大選中贏得了３０６張選舉人票，超過了當選所需的２７０張，特朗

普則獲得了２３２張。拜登還以逾６００萬張普選票領先特朗普。特朗普迄今仍拒絕承認敗選。

（ｎｓ）

