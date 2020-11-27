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即市新聞

27/11/2020 17:42

《台股攻略－馮偉明》板塊輪流炒作，台股升２１點收市

　　《台股攻略》台股市場今日（２７日）氣氛轉趨平淡。加權指數今日以１３８３３點低開，
早市因受富時台指結算影響而反覆向下，及後在台積電及大立光午市轉勢上升後而走高，最終收
１３８６７點，升２１點，成交金額則擴大至新台幣２３８４億元。
　　主要電子權值股今日普遍下跌。蘋果概念股只有大立光收紅盤，收新台幣３３３０元，微升
新台幣５元。台積電雖然午市轉勢上升，但最終仍以新台幣４８９元收市，無起跌。鴻海股價向
下整理，收新台幣８２﹒６０元，微跌新台幣０﹒４０元。光學股今日表現不俗。玉晶光及國光
下午舉行法說會，股價上升。玉晶光收新台幣６６３元，升新台幣４８元；國光則收新台幣
６２﹒６０元，升新台幣０﹒３０元。光學股走強，帶挈先進光、亞光及聯一光等鏡頭廠股票亦
同樣造好。觀光股今日表現強勁，御頂及王品升至漲停，新天地、宏易及上福升超過５％，而太
子、劍湖山、勤美及洛碁股價亦以前收市價之上收市。
　　台股持續高位徘徊，突破１４０００關前，很大機會重回１３４００至１３８００點附近整
固，建議投資者暫不宜高追。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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