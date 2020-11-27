《談國論企－黎偉成》中國慎觀美國政局新變化策對

《談國論企》中國國家主席習近平於２０２０年１１月２５日致電祝賀拜登當選美國總統，

乃美國於１１月３日大選投票後２２日正式表態，因特朗普一直未肯直接承認敗選使美國政局複

雜多變。習近平在特朗普終允美國聯邦總務署和拜登團隊展開交接後，遂向拜登申出友誼之手，

力表願「推動中美關係健康穩定發展，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待

」，所言甚是，策略對勁。惟中美關係錯綜複雜，審慎對應為上策。



＊習近平力求中美管控分歧相互尊重合作共贏＊



和法國、德國等西方國家領導人於美國大選後不久便匆匆祝賀拜登的取態有很大不同之處，

乃中國的反應相當審慎，因美國政局所存變化甚多，故在現今比較明朗化的情況下表態，為合乎

國際政治外交關係的合情合理之舉。我看中美關係未來只是有機會逐步緩和由特朗普攬炒劣局，

卻未改緊張之態。

需要指出者，當然為（甲）習近平對拜登的賀電中，指出「推動中美關係健康穩定發展，不

僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待。希望雙方秉持不衝突不對抗，相互尊重

、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展，同各國和國際社會

摧手推進世界和平與發展的崇高事業」，所言精要甚是，重點有（Ｉ）習近平強調雙方秉持「不

衝突不對抗」的，實際是因應特朗普在任期內刻意全面的攬炒中國，處處製造出衝突、對抗的劣

質行勁，甚至特朗普在抗疫時更胡說八道甚麼「中國肺疫」，使中美關係陷入冰點。惟即使美國

總統換上拜登，民主、共和兩黨只是在不同程度上壓制、圍堵中國，只是特朗普要攬炒中國，故

不衝突不對抗，難矣，可以做到的是「管控分歧」，乃中美兩國關係緩和甚至有所改善重要基礎

，因無論任何國與國以至任何人與人，都有分歧，只須管控好，問題就可以從詳計議地討議和解

決。

只要做到「管控分歧」，便可以達致習近平所力求的幾個良好願景，特別是（ＩＩ）以「相

互尊重、合作共贏的精神」，達致「聚焦合作」的目的。此言甚是。但中國的經濟不斷穩中有進

的發展和成長，尤其是科技研發與普及應用在５Ｇ的商用化的支持有突飛猛進，在拜登掌權美國

之下有機會在相當範圍作出合作，問題是美國仍有頗不少人受到特朗普的「美國優先」惡思劣想

影響，使中美不易達到「互相尊重」之境，唯有寄望將來，此因只要合作有良效便成。

要是（ＩＩＩ）中美能夠「聚焦合作」，當然是習近平所願的可以「推動中美關係健康穩定

向前發展」，和「同各國和國際社會攜手推進世界和平與發展的崇高事業」。

再看（乙）美國候任總統拜登，於１１月２４日聯同其外交和國安團隊成員亮相，強調「美

國會重返國際舞台，準備好領導全球」，此與特朗普之「美國優先」劣策，最大分別在於拜登所

言顯會在多邊主義底下領導全球，而特朗普則是單邊、霸道主義的力壓全世界，甚至要攬炒中國

。



＊拜登明言要重建美國全球和道德領導地位＊



予人感到興趣的是「新政府將重建美國全球和道德領導地位」，和「加強與盟友的關係」。

拜登所言之領導地位，其中重點為「道德」，與特朗普在過去幾近四年的無廉、無義、無恥的劣

徑，大有背馳之道。由是中國今後可以重新與以拜登為主的美國有真真正正磋商之道，而非處處

嚴防特朗普的出奇不意、攻其不備的處處無法無理單邊攬炒。

但中美關係仍需要一段不短時期逐步有序回復相對正常和合理關係，因：壓制中國，從來就

是美國政客、政棍的其中必不可少的「政治思維」和「政策」，更為美國民主黨、共和黨的少有

的「共識」，並可見之於（１）民主黨人奧巴馬當年任美國總統，提出美國要「重返亞洲」。所

謂「重返亞洲」政策，由時任美國國務卿希拉里執行，並頻撲於日本、南韓、澳洲、印度等許許

多多國家，要強化政經、軍事「聯盟關係」，就是不肯涉足中國作出同樣的舉措，明顯地要狠狠

「圍堵中國」，要壓制正在迅速崛地的中國。

到（２）共和黨人特朗普，上任後落實其所謂的「美國優先」競選「承諾」，假借對包括歐

洲在內的輸美鋼鐵加徵關稅，實際矛頭指向中國，先見在經貿磋商攬搶美國利益，繼續在科技、

企業、人員等作出全面打擊，甚至支持「港獨」、「台獨」和「疆獨」，是完完全全毫不留手的

攬炒。

美國現時回到拜登新時代，相信會延續奧巴馬時期的圍堵中國政策，問題是程度上有差異而

已。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

