  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/11/2020 09:33

《異動股》阿里健康（２４１）漲逾３％，獲麥格理升至跑贏大市

　　《經濟通通訊社２７日專訊》阿里健康（００２４１）續升３﹒３％，報２１﹒９元；成交
約３４６萬股，涉資７４６３萬元，主動買盤６９％，暫為表現最佳科指股。
　　集團獲麥格理上調目標價１８﹒９９％至２４元，較現價有９﹒５９％上漲空間，評級由中
性升至跑贏大市。
　　阿里健康公布，截至９月３０日止中期轉虧為盈，純利２﹒８億元人民幣，每股盈利２﹒１
７分人民幣，不派中期股息。
　　現時，恆生指數報２６７４３，跌７６點或跌０﹒２８％，主板成交４６﹒２３億元。國企
指數報１０６８６，跌１５點或跌０﹒１４％。
　　上證綜合指數報３３７１，升１點或升０﹒０５％，成交９５﹒７０億元人民幣。深證成份
指數報１３６０９，升９點或升０﹒０７％，成交１１１﹒６２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里系：
　　阿里健康　（００２４１）　　　２１﹒９０元　　　升３﹒３０％
　　阿里影業　（０１０６０）　　　　１﹒０３元　　　無升跌
　　阿里巴巴　（０９９８８）　　２６９﹒４０元　　　升０﹒１５％
　　高鑫零售　（０６８０８）　　　　８﹒２４元　　　跌０﹒１２％

　　線上健康：
　　京東集團　（０９６１８）　　３４７﹒８０元　　　升０﹒５８％
　　平安好醫生（０１８３３）　　　９１﹒８０元　　　升０﹒９９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情26/11/2020
【施政報告】楊潤雄：通識科必修必考只設合格與否　教科書須審批
香港政情26/11/2020
【施政報告】聶德權：現職公務員將全體一次過宣誓及簽聲明
中國故事26/11/2020
《神州經脈》習近平電賀拜登勝選，滬指倒升收市，成交近兩周低
香港要聞26/11/2020
【施政報告】陳帆：目前看不到數據支持需撤銷住宅市場「辣招」
剖析天下26/11/2020
【譚新強專訪】數據年代顛覆傳統經濟學　年輕人或更重虛擬身份
剖析天下26/11/2020
【譚新強專訪】美倘疫情失控增戰爭風險　拜登高齡如計時炸彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞香港冬日美食節入場贈券

【etnet Bonus】賞《一秒拳王》優先場門票

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>