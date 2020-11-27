《異動股》阿里健康（２４１）漲逾３％，獲麥格理升至跑贏大市

《經濟通通訊社２７日專訊》阿里健康（００２４１）續升３﹒３％，報２１﹒９元；成交

約３４６萬股，涉資７４６３萬元，主動買盤６９％，暫為表現最佳科指股。

集團獲麥格理上調目標價１８﹒９９％至２４元，較現價有９﹒５９％上漲空間，評級由中

性升至跑贏大市。

阿里健康公布，截至９月３０日止中期轉虧為盈，純利２﹒８億元人民幣，每股盈利２﹒１

７分人民幣，不派中期股息。

現時，恆生指數報２６７４３，跌７６點或跌０﹒２８％，主板成交４６﹒２３億元。國企

指數報１０６８６，跌１５點或跌０﹒１４％。

上證綜合指數報３３７１，升１點或升０﹒０５％，成交９５﹒７０億元人民幣。深證成份

指數報１３６０９，升９點或升０﹒０７％，成交１１１﹒６２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里系：

阿里健康 （００２４１） ２１﹒９０元 升３﹒３０％

阿里影業 （０１０６０） １﹒０３元 無升跌

阿里巴巴 （０９９８８） ２６９﹒４０元 升０﹒１５％

高鑫零售 （０６８０８） ８﹒２４元 跌０﹒１２％



線上健康：

京東集團 （０９６１８） ３４７﹒８０元 升０﹒５８％

平安好醫生（０１８３３） ９１﹒８０元 升０﹒９９％

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（ｎｓ）

