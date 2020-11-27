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27/11/2020 09:47

《中資異動》鞍鋼升１１％，馬鋼漲逾４％，國際鐵礦價續升

　　《經濟通通訊社２７日專訊》鞍鋼股份（００３４７）Ｈ股現價升１１﹒１１１％，報３﹒
５００元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２１﹒５３％。該股成交約１９９２萬股，涉
資６８２５萬元。Ａ股（深：０００８９８）現價３﹒２６０元人民幣，升５﹒１６１％，成交
１﹒３９億元人民幣，涉及４２９３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價９﹒７２２％。
　　馬鞍山鋼鐵（００３２３）升４﹒３２９％，報２﹒４１０元；重慶鋼鐵（０１０５
　　大連鐵礦價最新上升近２％。
　　現時，恆生指數報２６７５２，跌６６點或跌０﹒２５％，主板成交１２２﹒３５億元。國
企指數報１０７０４，升２點或升０﹒０３％。恆生科技指數報８０５６，跌０點或跌０﹒０１
％。
　　即月期指新報２６７６０，跌３８點，高水７點。即月國指期貨報１０７０９，升６點，高
水５點。
　　上證綜合指數報３３８３，升１３點或升０﹒４０％，成交４６６﹒３５億元人民幣。深證
成份指數報１３６３７，升３７點或升０﹒２８％，成交５５６﹒２１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　鞍鋼股份（００３４７）　　　３﹒５００元　　升１１﹒１１１％
　　馬鞍山鋼鐵（００３２３）　　２﹒４１０元　　　升４﹒３２９％
　　重慶鋼鐵（０１０５３）　　　０﹒８７０元　　　升３﹒５７１％

　　大冶有色（００６６１）　　　０﹒０５１元　　　無升跌
　　鐵貨（０１０２９）　　　　　０﹒１０８元　　　升１﹒８８７％
　　五礦資源（０１２０８）　　　３﹒４１０元　　　升２﹒７１１％
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　６５﹒９５０元　　　跌２﹒１５１％
　　金川國際（０２３６２）　　　０﹒７８０元　　　無升跌
　　中國鋁業（０２６００）　　　２﹒９３０元　　　升３﹒１６９％
　　新疆新鑫（０３８３３）　　　０﹒４３５元　　　無升跌
　　洛陽鉬業（０３９９３）　　　３﹒６１０元　　　升０﹒２７８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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