《異動股》大快活（５２）漲逾３％，中期多賺一成三股息增逾三成

《經濟通通訊社２７日專訊》大快活（０００５２）現價升３﹒０４％，報１８﹒３元，盤
中高見１８﹒４２元，升穿五十天平均線（１７﹒９８２元）。以現價計，該股暫連升３日，累
計升幅４﹒５７％。該股成交約２２萬股，主動買盤６６％，涉資４０１萬元。
大快活公布截至今年９月底止中期業績，收入１２﹒８７億元跌１６﹒３７％，毛利
１﹒７１億元跌１﹒０８％。受惠獲得保就業計劃補助１﹒２２億元，佔香港員工成本約
２９﹒１％，毛利率上升２個百分點至至１３﹒３％。半年純利６４９５﹒１萬元，多賺
１３﹒４３％。每股盈利５０﹒１４仙，派中期息每股３０仙，上年度同期派２３仙，增加
３０﹒４３％。
現時，恆生指數報２６７６２點，跌５６點或跌０﹒２１％，主板成交５５７﹒６５億元。
國企指數報１０７１０點，升８點或升０﹒０８％。恆生科技指數報８０８９點，升３２點或升
０﹒４０％。
即月期指新報２６７７１點，跌２７點，高水８點。即月國指期貨報１０７０９點，升６點
，低水１點。
上證綜合指數報３３６５點，跌４點或跌０﹒１４％，成交２０２０﹒７３億元人民幣。
深證成份指數報１３５４２點，跌５７點或跌０﹒４２％，成交２５５６﹒４３億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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大快活（０００５２） １８﹒３０元 升３﹒０４％
太興 （０６８１１） １﹒３７元 跌０﹒７２％
大家樂（００３４１） １７﹒１２元 無升跌
稻香 （００５７３） ０﹒８３元 無升跌
翠華 （０１３１４） ０﹒２９元 無升跌
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（ｐｌ）
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