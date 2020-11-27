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27/11/2020 13:08

《異動股》大快活（５２）漲逾３％，中期多賺一成三股息增逾三成

　　《經濟通通訊社２７日專訊》大快活（０００５２）現價升３﹒０４％，報１８﹒３元，盤
中高見１８﹒４２元，升穿五十天平均線（１７﹒９８２元）。以現價計，該股暫連升３日，累
計升幅４﹒５７％。該股成交約２２萬股，主動買盤６６％，涉資４０１萬元。
　　大快活公布截至今年９月底止中期業績，收入１２﹒８７億元跌１６﹒３７％，毛利
１﹒７１億元跌１﹒０８％。受惠獲得保就業計劃補助１﹒２２億元，佔香港員工成本約
２９﹒１％，毛利率上升２個百分點至至１３﹒３％。半年純利６４９５﹒１萬元，多賺
１３﹒４３％。每股盈利５０﹒１４仙，派中期息每股３０仙，上年度同期派２３仙，增加
３０﹒４３％。
　　現時，恆生指數報２６７６２點，跌５６點或跌０﹒２１％，主板成交５５７﹒６５億元。
國企指數報１０７１０點，升８點或升０﹒０８％。恆生科技指數報８０８９點，升３２點或升
０﹒４０％。
　　即月期指新報２６７７１點，跌２７點，高水８點。即月國指期貨報１０７０９點，升６點
，低水１點。
　　上證綜合指數報３３６５點，跌４點或跌０﹒１４％，成交２０２０﹒７３億元人民幣。
　　深證成份指數報１３５４２點，跌５７點或跌０﹒４２％，成交２５５６﹒４３億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　大快活（０００５２）　　１８﹒３０元　　　升３﹒０４％
　　太興　（０６８１１）　　　１﹒３７元　　　跌０﹒７２％
　　大家樂（００３４１）　　１７﹒１２元　　　　無升跌
　　稻香　（００５７３）　　　０﹒８３元　　　　無升跌
　　翠華　（０１３１４）　　　０﹒２９元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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