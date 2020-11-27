《異動股》大快活（５２）漲逾３％，中期多賺一成三股息增逾三成

《經濟通通訊社２７日專訊》大快活（０００５２）現價升３﹒０４％，報１８﹒３元，盤

中高見１８﹒４２元，升穿五十天平均線（１７﹒９８２元）。以現價計，該股暫連升３日，累

計升幅４﹒５７％。該股成交約２２萬股，主動買盤６６％，涉資４０１萬元。

大快活公布截至今年９月底止中期業績，收入１２﹒８７億元跌１６﹒３７％，毛利

１﹒７１億元跌１﹒０８％。受惠獲得保就業計劃補助１﹒２２億元，佔香港員工成本約

２９﹒１％，毛利率上升２個百分點至至１３﹒３％。半年純利６４９５﹒１萬元，多賺

１３﹒４３％。每股盈利５０﹒１４仙，派中期息每股３０仙，上年度同期派２３仙，增加

３０﹒４３％。

現時，恆生指數報２６７６２點，跌５６點或跌０﹒２１％，主板成交５５７﹒６５億元。

國企指數報１０７１０點，升８點或升０﹒０８％。恆生科技指數報８０８９點，升３２點或升

０﹒４０％。

即月期指新報２６７７１點，跌２７點，高水８點。即月國指期貨報１０７０９點，升６點

，低水１點。

上證綜合指數報３３６５點，跌４點或跌０﹒１４％，成交２０２０﹒７３億元人民幣。

深證成份指數報１３５４２點，跌５７點或跌０﹒４２％，成交２５５６﹒４３億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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大快活（０００５２） １８﹒３０元 升３﹒０４％

太興 （０６８１１） １﹒３７元 跌０﹒７２％

大家樂（００３４１） １７﹒１２元 無升跌

稻香 （００５７３） ０﹒８３元 無升跌

翠華 （０１３１４） ０﹒２９元 無升跌

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（ｐｌ）

