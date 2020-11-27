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27/11/2020 15:09

港股午後升幅擴大至近２００點，突破２７０００關

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美股三大期貨指數齊揚，道指３０指數期貨現升１４點，標普
５００指數期貨升２點；納斯達克１００指數期貨升３４點，加上Ａ場兩市造好，上證綜指報
３４０８點，升３８點或升１﹒１４％；深證成指報１３６９０點，升９０點或升０﹒６７％，
港股最新突破２７０００關，內銀及內房股表現較好，其中工行（０１３９８）現揚４﹒０７％
，報４﹒８６元，暫報表現最好藍籌。
　　重磅股普揚，匯控（００００５）漲０﹒３６％，報４２﹒１５元；港交所（００３８８）
揚１﹒４６％，報３８８﹒４元；騰訊（００７００）走高０﹒９４％，報５９１﹒５元；建行
（００９３９）走上２﹒５１％，報６﹒１２元；中移動（００９４１）軟０﹒１％，報
４７﹒６元；友邦（０１２９９）微跌０﹒８３％，報８９﹒１元。

　　表列十大升幅恆指成分股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　工商銀行　（０１３９８）　　　　４﹒８６元　　　升４﹒０７％
　　交通銀行　（０３３２８）　　　　４﹒３１元　　　升３﹒６１％
　　中海外發展（００６８８）　　　１９﹒４４元　　　升３﹒５１％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　　４３﹒６０元　　　升３﹒２０％
　　碧桂園　　（０２００７）　　　１０﹒６２元　　　升２﹒９１％
　　華潤置地　（０１１０９）　　　３４﹒２０元　　　升２﹒５５％
　　建設銀行　（００９３９）　　　　６﹒１２元　　　升２﹒５１％
　　港鐵公司　（０００６６）　　　４３﹒００元　　　升２﹒０２％
　　新世界發展（０００１７）　　　４１﹒５５元　　　升１﹒８４％
　　藥明生物　（０２９６３）　　　７６﹒２５元　　　升１﹒７３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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