《午市前瞻》料港股續上試二萬七，２６５００點見支持

《經濟通通訊社２７日專訊》美股感恩節假期休市，歐洲股市則偏軟。港股昨日創九個月收

市新高後，今早回吐。恆指低開６０點後跌幅曾收窄至１７點，見２６８０１點暫時高，之後反

覆偏軟，曾挫１１４點，低見２６７０４點。不過中資金融股撐市，港股半日跌幅再度收窄，收

報２６７７６，跌４２點或跌０﹒１６％，主板成交５３９﹒４７億元。國企指數報１０７１６

，升１４點或升０﹒１４％。恆生科技指數升３６點或０﹒４５％，報８０９３點。

Ａ股先升後回，上證綜合指數報３３６８，跌１點或跌０﹒０５％，成交１９５３﹒２９億

元人民幣。深證成份指數報１３５５３，跌４６點或跌０﹒３４％，成交２４７４﹒５３億元人

民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒１２％，報４２﹒０５元；港交所（００３８８）

升０﹒６３％，報３８５﹒２元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒７３％，報８８﹒３元；中移

動（００９４１）跌０﹒７３％，報４７﹒３元。內銀股齊造好，建行（００９３９）升１﹒０

１％，報６﹒０３元；工行（０１３９８）升２﹒３６％，報４﹒７８元為半日表現最好藍籌。



＊國際油價回落，中石油挫逾２％＊



科指再反彈，不過ＡＴＭＸＪ半日個別發展，騰股（００７００）升０﹒１７％，報５８７

元；美團（０３６９０）升１﹒１％，報３１１﹒４元。小米集團（０１８１０）旗下紅米Ｒｅ

ｄｍｉ發布Ｎｏｔｅ ９系列手機，最低９９９人幣起，不過小米繼續尋底，跌２﹒０７％，報

２６﹒０５元；京東集團（０９６１８）軟０﹒２３％，報３４５元；阿里巴巴（０９９８８）

無升跌，報２６９元。

石油出口國組織部分成員互相發表批評言論，令市場關注油組與減產盟國可否落實押後增產

，以致隔晚國際油價從８個月高位回落。中海油（００８８３）跌１﹒９８％，報９﹒４１元；

中石化（００３８６）跌１﹒８３％，報３﹒７６元；中石油（００８５７）跌２﹒２６％，報

２﹒５９元為半日表現最曳藍籌。獲花旗看好的中海油田服務（０２８８３）跌０﹒７３％，報

６﹒８３元；Ｆ三星原油期（０３１７５）跌１﹒２６％，報２﹒９７元。



＊累計肺炎確診個案逾６０００，香港電視急彈逾２％＊



消息指，本港新增約９２宗確診感染新冠病毒個案，為第四波疫情單日最多，也意味香港累

計個案突破６０００宗。香港電視（０１１３７）反彈２﹒２８％，報１１﹒６８元；經營７５

９阿信屋的ＣＥＣ國際控股（００７５９）升１﹒３２％，報０﹒７７元；惟日清食品（０１４

７５）跌０﹒４５％，報６﹒６元。而公司擁有人應佔溢利按年增加１﹒６５倍的優品３６０（

０２３６０）升３﹒９８％，報２﹒０９元。

東風集團（００４８９）公布，與國家電網簽訂深化戰略合作協議及７個合作子協議，以推

動新能源汽車與能源互聯網融合發展；股價半日升０﹒２５％，報８﹒１５元。不過其他汽車股

繼續有沽壓，吉利汽車（００１７５）跌１﹒３１％，報２２﹒６元；華晨中國（０１１１４）

跌１﹒８５％，報６﹒９元；比亞迪（０１２１１）跌２﹒１１％，報１８５﹒９元；廣汽（０

２２３８）跌１﹒４８％，報８﹒６７元。



＊阿里健康半年虧轉盈，飆近８％＊



人民幣對美元中間價調升２５個基點，報６﹒５７５５。內房股普遍反彈，碧桂園（０２０

０７）升１﹒３６％，報１０﹒４６元；越秀地產（００１２３）升１﹒２７％，報１﹒５９元

；中海外（００６８８）升２﹒１３％，報１９﹒１８元；世茂集團（００８１３）升０﹒７１

％，報２８﹒４元；華潤置地（０１１０９）升１﹒２％，報３３﹒７５元；融創中國（０１９

１８）升１﹒７１％，報２９﹒７元。

京東分拆來港上市的京東健康（０６６１８）第二日招股，綜合多家券商數據，截至上午９

時３０分，已錄得孖展７１６﹒４８億元，超額認購５３﹒１６倍。相關板塊逆市向上，中期業

績由轉虧為盈的阿里健康（００２４１）升７﹒７８％，報２２﹒８５元；集團獲麥格理上調目

標價１８﹒９９％至２４元，較現價有９﹒５９％上漲空間，評級由中性升至跑贏大市。而平安

好醫生（０１８３３）升０﹒６６％，報９１﹒５元。



＊聶振邦：恆指期結後將追落後，京東健康值得一博＊



隔晚美股休市，港股亦臨近期結，昨日成交更跌近四成，港股今早低開低走。華盛證券分析

師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，一般每月期結前幾個交易日，悶市機會較大，大市成交金額

亦會顯著減少，但由於近日熊証街貨重貨區落在２７３００至２７３９９區間，大戶或將進一步

推高恆指，加上美股近期造好，相信恆指後市將會追落後，１２月初將上望２７０００至２７４

００點，而由於１１月期指非自動對盤最大成交見於２６５００點，故反映大戶於該區間建好倉

機會大，２６５００點為短期支持位。

明星新股京東健康（０６６１８）昨日正式招股，首日錄得孖展７０６﹒９億元，超額認購

逾５１倍，招股反應熱烈，投資者或有意趨勢作部署。聶振邦指，近日阿里健康（００２４１）

業績報捷令市場開始關注該板塊，有望帶動市場氣氛，他認為京東健康值博率高，更比阿里健康

值得入手，由於京東健康於上市初期有望炒供求，加上其基本面良好，盈利規模亦較阿里健康大

，相信將以招股價上限７０﹒５８元掛牌，短期內上望９０元，如市場氣氛活躍更有望見９５元

至９８元，潛在升幅達２５％至３５％。

另外，他認為投資者若想就該板塊作中長線部署，則可考慮阿里健康，因其增長動力較強，

公司中期業績虧轉盈及醫藥業務快速成長，毛利率更改善至２６％，可見長線潛力優秀。被問及

京東（０９６１８）可否受惠於影子股效應，聶振邦表示由於兩者業務性質關連性低，參考性不

大，京東健康上市反而或會令其失焦，料京東短期將於３４０元至３６０元區間橫行。（ｃａ、

ｐｌ）

