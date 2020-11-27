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即市新聞

27/11/2020 15:27

《美元走勢－羅明立》短線投資者宜沽美元，買入非美貨幣

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒２７　　　１０３﹒９１　　　１０４﹒００
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９２９　　　１﹒１９０９　　　１﹒１９２６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３３７６　　　１﹒３３５０　　　１﹒３３６４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０６７　　　０﹒９０５５　　　０﹒９０９６
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５１３　　　７﹒７５０３　　　７﹒７５０６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》據美國勞工部資料顯示，通過ＣＡＲＥＳ法案相關計劃領取失業金人數仍持續
增加，現問題是有關紓困計劃將於１２月２６日到期，若國會兩黨仍未能於限期前推出新一輪紓
困方案，將會嚴重打擊消費意欲，影響經濟復甦。美國昨日（２６日）感恩節假期股市休市，市
場留意美國黑色星期五（２７日）零售銷售情況。
　　美匯指數短線反復偏弱，非美貨幣高位有回吐，歐元由１﹒１９４０調整至１﹒１８８５附
近，但美元整體弱勢未改，９１﹒７０的支持位一旦失守，後市有機會恢復整固前跌勢。建議短
線投資者沽出美元，買入非美貨幣。英鎊升至１﹒３４後有壓力，財政大臣就疫情對經濟的影響
提出了警告，而跟歐盟的談判未有更多進展，留給雙方的時間已不多，鎊匯高位明顯有沽壓。但
似乎市場仍願意相信會有協議，因此鎊匯跌幅尚算克制，維持於１０天線以上，因此不妨繼續部
署低位吸納。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１９００　　　１﹒２０００　　　１﹒１８６０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３３４０　　　１﹒３４６０　　　１﹒３２８０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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