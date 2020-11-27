《美元走勢－羅明立》短線投資者宜沽美元，買入非美貨幣

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒２７ １０３﹒９１ １０４﹒００

歐元╱美元 １﹒１９２９ １﹒１９０９ １﹒１９２６

英鎊╱美元 １﹒３３７６ １﹒３３５０ １﹒３３６４

美元╱瑞郎 ０﹒９０６７ ０﹒９０５５ ０﹒９０９６

美元╱港元 ７﹒７５１３ ７﹒７５０３ ７﹒７５０６

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《美元走勢》據美國勞工部資料顯示，通過ＣＡＲＥＳ法案相關計劃領取失業金人數仍持續

增加，現問題是有關紓困計劃將於１２月２６日到期，若國會兩黨仍未能於限期前推出新一輪紓

困方案，將會嚴重打擊消費意欲，影響經濟復甦。美國昨日（２６日）感恩節假期股市休市，市

場留意美國黑色星期五（２７日）零售銷售情況。

美匯指數短線反復偏弱，非美貨幣高位有回吐，歐元由１﹒１９４０調整至１﹒１８８５附

近，但美元整體弱勢未改，９１﹒７０的支持位一旦失守，後市有機會恢復整固前跌勢。建議短

線投資者沽出美元，買入非美貨幣。英鎊升至１﹒３４後有壓力，財政大臣就疫情對經濟的影響

提出了警告，而跟歐盟的談判未有更多進展，留給雙方的時間已不多，鎊匯高位明顯有沽壓。但

似乎市場仍願意相信會有協議，因此鎊匯跌幅尚算克制，維持於１０天線以上，因此不妨繼續部

署低位吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１９００ １﹒２０００ １﹒１８６０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３３４０ １﹒３４６０ １﹒３２８０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

