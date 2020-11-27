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27/11/2020 12:13

【新冠肺炎】消息：本港新增９２宗確診，料累計個案將破６千宗

　　《經濟通通訊社２７日專訊》消息指，本港今日新增９２宗新型肺炎確診個案，為自８月７
日以來單日最高數字，再創第四波以來新高，預料累計確診個案將破６０００宗。
　　衞生署衞生防護中心公布，昨日本港新增８１宗新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計
５９４８宗，包括５９４７宗確診個案和一宗疑似個案。（ｂｎ）

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