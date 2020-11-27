【新冠肺炎】消息：本港新增９２宗確診，料累計個案將破６千宗

《經濟通通訊社２７日專訊》消息指，本港今日新增９２宗新型肺炎確診個案，為自８月７
日以來單日最高數字，再創第四波以來新高，預料累計確診個案將破６０００宗。
衞生署衞生防護中心公布，昨日本港新增８１宗新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計
５９４８宗，包括５９４７宗確診個案和一宗疑似個案。（ｂｎ）
全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 ► 即睇
|FOCUS27/11/2020
【FOCUS】感恩節旅行去到盡 美疫情下月恐急速惡化
|開市Good Morning27/11/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：美團短期破位機會不高
|中國故事27/11/2020
羅湖口岸十鋪九空 東門老街客流減半
|香港政情26/11/2020
【施政報告】楊潤雄：通識科必修必考只設合格與否 教科書須審批
|香港政情26/11/2020
【施政報告】聶德權：現職公務員將全體一次過宣誓及簽聲明
|中國故事26/11/2020
《神州經脈》習近平電賀拜登勝選，滬指倒升收市，成交近兩周低
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰