傳阿里巴巴和騰訊暫停收購愛奇藝股份談判

《經濟通通訊社２７日專訊》據內地媒體報道，阿里巴巴（０９９８８）和騰訊

（００７００）暫停了收購百度所持愛奇藝股份的談判。阿里、騰訊對愛奇藝約２００億美元（

約１５５０億港元）的估值存在分歧，同時也面臨監管的不利因素。

消息人士透露，字節跳動內部評估收購愛奇藝股份的可行性，惟百度不太可能考慮該選項。

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