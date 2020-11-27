證監會發表修改《房地產投資信託基金守則》諮詢總結

《經濟通通訊社２７日專訊》證監會發表修改《房地產投資信託基金守則》的諮詢總結，有

關建議旨在為房地產投資信託基金在進行投資時提供更大靈活性。



＊投資物業發展項目可超過現有資產總值１０％之上限＊



證監會接獲２８份意見書，包括來自房地產投資信託基金經理、受託人、業界組織、投資銀

行、估值師、律師事務所及個人的意見，收到修訂守則的建議包括：容許房地產投資信託基金在

符合各項條件的情況下投資於少數權益物業；容許房地產投資信託基金在取得單位持有人的批准

及符合其他條件的情況下，在投資物業發展項目時，可超過現有的資產總值１０％的上限；將房

地產投資信託基金的借款限額由資產總值的４５％提高至５０％；及將適用於房地產投資信託基

金的關連人士交易和須予公布的交易的規定，與上市公司的規定大致看齊，以符合現行的政策和

慣例。



＊過渡期六個月＊



當局指，經仔細考慮所接獲的意見及基於本文件所載述的理由，證監會已採納有關建議，對

某些特定規定的適用範圍作出了釐清及修訂。經修改的《房地產投資信託基金守則》將在刊憲後

生效。就在生效日期前訂立的關連人士交易而言，當局將給予房地產投資信託基金六個月的過渡

期，以便它們遵守經修改的規定。

證監會行政總裁歐達禮表示，有關修訂將有助維持本港房地產投資信託基金市場的競爭力和

促進其長遠發展，並同時能確保投資者得到保障。（ｓｋ）

