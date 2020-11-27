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即市新聞

27/11/2020 19:37

《再戰明天》美團派業績，鮑威爾出席參院聽證會，儲局公布褐皮書

　　《經濟通通訊社２７日專訊》市場關注本港時間下周二（１日）美聯儲主席鮑威爾出席參議
院金融委員會有關新冠病毒援助、救濟和經濟安全法案季度報告的聽證會。
　　石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）和非ＯＰＥＣ產油國召開第１２次部長級會議。
　　下周三（２日）美聯儲發布經濟景氣報告褐皮書。

＊歐洲央行總裁拉加德參加論壇＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間下周一（３０日）６：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德參
加一次線上領導力論壇。１０：３０ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會委員鄧雷羅就「制定貨幣政
策的挑戰」發表講話。
　　下周一晚１０：００ｐｍ，歐元區財長會議。
　　石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）開第１８０次會議。

＊美國公布１１月芝加哥採購經理人指數＊

　　下周一（３０日），印度股市休市。
　　在數據方面，下周一早上７：５０ａｍ，日本公布１０月工業生產，年率跌幅料由９％收窄
至４﹒６％。日本１０月零售銷售年率料由下滑８﹒７％升上６﹒３％。
　　９：００ａｍ，中國公布１１月製造業採購經理人指數，料由５１﹒４升上５１﹒５；非製
造業採購經理人指數料由５６﹒２降至５６。
　　１０：４５ｐｍ，美國公布１１月芝加哥採購經理人指數，料由６１﹒１降至５９﹒２。
１１：００ｐｍ，美國公布１０月成屋待完成銷售，月率料由下滑２﹒２％升上１％。
１１：３０ｐｍ，美國公布１１月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由１９﹒８跌至
１４﹒５。

＊美團派業績＊

　　在本港，下周一公布業績的公司有：美團－Ｗ（０３６９０）、中國生物製藥（０１１７７
）、四洲集團（００３７４）和自然美（００１５７）等。（ｈｏ）

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