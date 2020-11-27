《本港樓市》中原ＣＣＬ按周跌１﹒０７％，按保延長業主降價求售

《經濟通通訊社２７日專訊》反映本港二手樓價走勢的的中原城市領先指數ＣＣＬ最新報

１７５﹒６８點，按周跌１﹒０７％。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，本周ＣＣＬ七

大指數齊回軟，反映１１月２日香港按揭證券公司宣布定息按揭試驗計劃延長一年當周市況，估

計有部分求售業主為配合計劃降價出售物業，影響樓價走勢受壓。



＊未來樓價波幅或擴大＊



他指出，在政策干擾下，展望未來樓價反覆，上下幅度可能擴大，需密切關注。近日本地疫

情嚴峻，以及１１月２５日施政報告宣布撒銷非住宅物業雙倍印花稅，對本港樓價的影響將於

１２月下旬的ＣＣＬ才開始反映。

本周中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７８﹒８８點，按周跌１﹒３５％。

ＣＣＬ（中小型單位）報１７６﹒４０點，按周跌１﹒２７％。三大整體指數近３周持續一周跌

一周升，走勢反覆。ＣＣＬ（大型單位）報１７１﹒９１點，按周升０﹒０７％，連升２周共

０﹒３９％。近４周豪宅樓價企穩於１７１點水平。豪宅未有受惠於定息按保，並不受其影響。



＊四區樓價指數齊跌，１３周以來首次＊



本周四區樓價指數齊跌，是１３周以來再現。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８３﹒８９點，按

周跌１﹒２９％。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７４﹒０７點，按周跌０﹒８０％，連跌２周共

１﹒７６％。新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８７﹒２９點，按周跌１﹒０６％。新界西ＣＣＬ

Ｍａｓｓ報１６３﹒５９點，按周跌２﹒４１％。（ｂｎ）

