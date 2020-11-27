《小傳日記》確診近百宗，魚缸難上攻，成交再低走，二萬七唔守

《小傳日記》隔晚花旗國慶祝感恩節休市一天，今晚都係得半日市，歐美個邊又個別發展，

香江魚缸今日期結，朝早都無乜方向，低開６０點後跌幅曾收窄至１７點，不過石油股佬跟隨油

價走低，科指股又軟腳，之後大市反覆偏軟，曾經倒跌１１４點。午後Ａ場愈升愈多，魚缸都轉

升，再次上攻２７０００關。中午有消息指，今日新增約９２宗新冠肺炎確診，係第四波疫情以

來最多，魚缸高位仍然有阻力，臨近收市升勢放緩，埋單升７５點或升近半巴仙，主板成交１１

２７﹒２０億銀，再縮水近１巴仙。國企指數報１０７９０，升８８點或升近１巴仙。恆生科指

報８０９０點，升３２點或升近半巴仙。

Ａ場兩市反覆向上，上證綜指重返三千四，收報３４０８，升３８點或升逾１巴仙；深證成

指報１３６９０，升９０點或升近１巴仙。兩市全日成交７２５８億銀人仔減少１巴仙，繼續係

近兩周以嚟最低。

藍戰士方面，大象（００００５）無升跌，報４２銀；生發發（００３８８）彈近１巴仙

，報３８６﹒２銀；ＡＩＡ（０１２９９）唔見近２巴仙，報８８﹒５銀；建行（００９３９）

進帳逾２巴仙，報６﹒１銀；神州移動（００９４１）走低２格，報４７﹒５５銀。



＊業績將公布美團有料到，京東健康來同行齊齊抬＊



科網佬今日就個別發展。下星期一公佈業績嘅美團（０３６９０）見到有資金炒定，全日升

逾１巴仙，報３１２銀；阿里巴巴（０９９８８）升唔夠１巴仙，報２６９﹒６銀；ＱＱ（００

７００）軟近１巴仙，報５８３銀；京東集團（０９６１８）跌親近１巴仙，報３４２﹒８銀；

小米集團（０１８１０）雖然旗下紅米出新機，但仍然走低２巴仙，報２６﹒０５銀，為表現最

差藍戰士及國貨佬。

另外，京東健康（０６６１８）招緊股，刺激其他線上健康佬齊齊造好。阿里健康（００２

４１）升６巴仙，報２２﹒５銀；平安好醫生（０１８３３）升近２巴仙，報９２﹒６銀。



＊經濟數據好金融佬上掃，油價見回落油佬最落寞＊



神州統計局今日公布的數據顯示，１至１０月份，規模以上工業企業實現利潤５０１２４﹒

２億銀人仔，同比增長近１巴仙，１至９月份為下降２﹒４巴仙，累計利潤同比增速年內首次由

負轉正。金融佬表現勁抽！工行（０１３９８）抽升逾４巴仙，報４﹒８７銀；建行（００９３

９）彈逾２巴仙，報６﹒１銀；農行（０１２８８）跳起逾３巴仙，報２﹒９９銀；交行（０３

３２８）飛起近半成，報４﹒３５銀為表現最佳藍戰士；平保（０２３１８）走高近１巴仙，報

９１﹒７銀；國壽（０２６２８）揚３巴仙，報１８﹒５銀。

石油出口國組織部分成員互相發表批評言論，令市場關注油組與減產盟國可否落實押後增產

，以致隔晚國際油價從８個月高位回落。石油佬普遍調整。中海油（００８８３）走低近２巴仙

，報９﹒４５銀；中石油（００８５７）跌近１巴仙，報２﹒６３銀；中石化（００３８６）跣

低近２巴仙，報３﹒７７銀；中海油田服務（０２８８３）升唔夠１巴仙，報６﹒９１銀。



＊確診近百宗港視收獲豐，夠鐘出成績波司登出色＊



香江今日再新增９２宗新型肺炎確診個案，喺８月初以嚟單日最高數字，第四波越爆越勁，

累計確診個案突破６０００宗。抗疫股又發疫情財，宅經濟概念落鑊，香港電視（０１１３７）

踢上逾３巴仙，報１１﹒７８銀；日清食品（０１４７５）走高唔夠半巴仙，報６﹒６５銀；Ｃ

ＥＣ國際控股（００７５９）走上逾１巴仙，報０﹒７７銀，連升２日累計升幅近３巴仙。

呢兩日係放榜日，唔少公司成績都好理想，成班佬一齊開心走上，波司登（０３９９８）中

期賺近５億人仔，按年升近四成二，中金都話佢成績超預期，自營零售業務收入增加咗近一倍半

，估佢會繼續「跑贏大市」，收市彈起逾６巴仙，報３﹒４１銀；大快活（０００５２）半年賺

６４９５萬銀，賺多一成三，派息仲要多過上年同期三成，股價全日跳高逾３巴仙，報１８﹒３

８銀；優品３６０（０２３６０）中期賺３５６８﹒９萬，比去年賺多１﹒６５倍，派息都好豪

氣咗派多三成三，股價全日踢高近５巴仙，報２﹒１１銀；六福集團（００５９０）半年純利按

年跌四成一，得返２﹒９１億銀，但係仍然勁大方派中期息加特別息０﹒５銀，缸友當然落力支

持，全日飛高近３巴仙，報２０銀。周末愉快，請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

