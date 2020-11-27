內銀撐起港股曾突破二萬七，收漲７５點報２６８９４連升六日



《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股休市，歐洲股市偏軟。港股五連升後，是日期結，恆

指早段回吐，一度低見２６７０４。內地公布工業企業數據向好的支持下，內銀股受追捧，港股

回升，一度突破二萬七關，高見２７００９，最終收報２６８９４，升７５點或升０﹒２８％，

連升六日累漲５３７點或２﹒０４％，主板成交１１２７﹒２０億元跌０﹒８１％。國企指數收

報１０７９０，升８８點或０﹒８３％。恆生科技指數報８０９０，漲３２點或０﹒４１％。

即月期指估計結算價為２６８２８，而１２月期指新報２６９２５，升１２９點，高水３０

點。

上證綜合指數報３４０８，升３８點或升１﹒１４％。深證成份指數報１３６９０，升９０

點或升０﹒６７％。兩市成交７２５７﹒２２億人民幣跌約１％。



＊內地工業企業利潤佳，內銀受捧＊



５０隻恆指成分股中，２９隻上升，１９隻下跌，２隻持平。

國家統計局公布１至１０月份規模以上工業企業實現利潤５０１２４﹒２億元人民幣，同比

增長０﹒７％，１至９月份為下降２﹒４％，累計利潤同比增速年內首次由負轉正。銀行作為百

業之母，內銀股受追捧，交行（０３３２８）收４﹒３５元升４﹒５７％，為升幅最大恆指成分

股；工行（０１３９８）收４﹒８７元漲４﹒２８％；建行（００９３９）報６﹒１元升

２﹒１８％；招行（０３９６８）收５１﹒３元升３﹒０１％，盤中見５１﹒３５元上市新高。

內銀股升，內險股亦隨滬深股市上漲。國壽（０２６２８）收１８﹒５元升３﹒０１％，平

保（０２３１８）報９１﹒７元升０﹒８８％。



＊內房股追落後，物管股大幅反彈＊



相對落後的內房股今日亦反彈，碧桂園（０２００７）及華潤置地（０１１０９）均升逾

２％，分別收報１０﹒５６元及３４﹒１５元；中國恆大（０３３３３）收１６﹒７８元漲

３﹒９７％；中海外（００６８８）報１９﹒４元走高升３﹒３％。

內地物管股亦受追捧，中海物業（０２６６９）反彈１１﹒１６％收５﹒０８元，佳兆業美

好（０２１６８）報２０﹒８元升４％，碧桂園服務（０６０９８）收４４﹒５元升３﹒１３％

，雅生活服務（０３３１９）報３３﹒３元漲２﹒１５％。



＊資金追傳統板塊，科股相對走弱＊



傳統板塊受捧，科技股相對走弱。小米集團（０１８１０）報２６﹒０５元跌２﹒０７％，

為跌幅最大恆指股；騰訊（００７００）收５８３元軟０﹒５１％；阿里巴巴（０９９８８）收

報２６９﹒６元升０﹒２２％；京東集團（０９６１８）報３４２﹒８元跌０﹒８７％；美團

（０３６９０）下周一（３０日）將公布季度業績，收３１２元升１﹒３％。

國家發改委近日就政協十三屆全國委員會第三次會議提案的答覆中提到，研究探索在橫琴建

設澳門證券交易所，有利於支持澳門發展符合自身實際的特色金融產業。港交所（００３８８）

未受重大影響，收報３８６﹒２元升０﹒８９％。本港金融股方面，中銀香港（０２３８８）報

２５﹒２元升１％，匯控（００００５）報４２元無升跌，恆生（０００１１）報１３７﹒６元

（０００２７）報６１﹒７５元，跌０﹒４％；金沙中國（０１９２８）收３３﹒１元跌

０﹒３％。

焦點股方面，六福集團（００５９０）半年純利跌４１﹒３％至２﹒９１億元，派中期及特

別股息分別為每股０﹒２２５元及０﹒２７５元，股份全日收２０元升２﹒９９％。大快活集團

（０００５２）公布半年純利６４９５﹒１萬元升１３﹒４３％，派中期息每股３０仙增加三成

，股價收１８﹒３８元升３﹒４９％。（ｅｃ）

