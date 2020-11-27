【大灣區】國家發改委：研究探索於橫琴建設澳門證券交易所

《經濟通通訊社２７日專訊》國家發改委近日就政協十三屆全國委員會第三次會議提案的答
覆中提到，研究探索在橫琴建設澳門證券交易所，有利於支持澳門發展符合自身實際的特色金融
產業，推進澳門經濟適度多元發展，助力粵港澳大灣區建設，對落實好《粵港澳大灣區發展規劃
綱要》相關任務具有積極意義，國家發改委將會同有關方面積極參與相關工作。（ａｃ）
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