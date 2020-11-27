《神州縱橫－凌昆》中國參與ＲＣＥＰ重長遠效果

《神州縱橫》上周中國簽署了區域全面經濟夥伴關係協定（ＲＣＥＰ），形成了１５國的經

貿自貿區，其人口及ＧＤＰ世界比重居首，貿易佔比亦與歐盟相約。這可與歐盟、北美自貿區鼎

足而立，且隨著中國崛起及世界經濟重心在移，勢將成為全球最重要的自貿區。



＊ＲＣＥＰ擴展潛力大＊



ＲＣＥＰ包含東盟十國及中日韓澳紐五國，可說是東亞及西太的自貿區。東亞作為全國發展

最快地區，成立本區的自貿協定乃必要及必然的事，經八年談判終於形成正果。這在當前國際間

保護主義、單邊主義及去全球化思維漲潮之際，其地緣政經意義尤大，故中國稱之為多邊主義的

勝利，確亦當之無愧。從長遠看ＲＣＥＰ意義更大：這可成為進一步深化區域內及跨區域協作的

基礎，其發展可有如下多個方向：（一）深化廣泛成員間合作。ＲＣＥＰ要求１０年內把九成關

稅降至零，在達標後可進一步增加其他合作項目。中國東貿自貿協定可作範例，經十年全面落實

首個協議後，再經談判達成協議２﹒０進一步相互開放，現正穩步落實中。（二）成為建立亞洲

自貿區的基礎。一是納入太平洋島國包括新幾內亞等。二是納入南國家。本來就有印度參與談判

但去年退出了。因此應考慮補上孟加拉、巴基斯坦等其他南亞國家。二是納入中西亞國家。

（三）成為跨區協作基礎，特別是為建立泛太平洋協作區奠基。目前有日澳及智利等國的

ＣＰＴＰＰ協議，ＲＣＥＰ可與之協調並成為推動泛太協作的有效新機制。



＊西方有人怕中國開放＊



中國作為ＲＣＥＰ成員可享受由此帶來的自貿紅利，但有多少新增好處卻須予探討。中國早

與東盟及澳紐等簽有自貿協議，與日韓亦正商談自貿協議，而中日日前又就關稅事項達成協議。

對中國來說可能更重要的是其長遠潛力，如上述ＲＣＥＰ可成作為推動更廣泛國際協作的基礎，

有助中國擴大開放和開展「一帶一路」建設。與此同時，不少評論指出ＲＣＥＰ對中國有地緣戰

略好處，如有助抗衡美國的貿易戰壓力和孤立台灣等。但必須注意客觀上或許確有上述效果，地

緣政戰爭卻非中國參與的基本原因，ＲＣＥＰ也不會對政爭有重大影響。且政爭相對來說是短暫

之事，推動經貿合作及區域一體化方為長遠效果。另方面又須注意西方就ＲＣＥＰ對中國的負面

思維：認為這將有助擴大中國的國際影響力。中國一直強調不會搞歷史倒退，開放之門只會愈開

愈大，並為世界帶來更多需求及商機。對西方來說中國不開放已非唯一關注焦點，部分人更開始

怕中國日益開放並由此擴大影響。中國卻從未畏懼及反對歐美的自貿區，反而覺得統一市場是機

遇，顯示了正確取態及對本身競爭力的自信。《資深評論員 凌昆》

