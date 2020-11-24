《股林淘金－林家亨》滬深三百過五千，恒大物業（６６６６）值博

《股林淘金》中資物業管理股是近年來備受關注的板塊之一，主要是在輕資產的經營模式之

下，所需投入的資源不大，卻可得到較長久的穩定回報及增長；因此，物管股總體業務普遍有不

錯增長，大多數在上市後亦有理想升幅。正在招股的恆大物業（０６６６６）可以留意。

恆大物業依託母公司恆大集團在全國各省市的布局及持續性發展，在業內一直擁有競爭優勢

。由２０１７至２０１９年，其在職人均收入（即收入除以期末員工數目）複合年增長率為

３２﹒７％，高於同業約２０％的水平；淨利潤的複合年增長率達１９５﹒５％，在中國物業服

務２０強企業中是最高。在輕資產的經營情況下，期內股本回報率由１９﹒１％升至５２﹒４％

，資產回報率由２﹒９％升至１２﹒５％，淨利潤率由２﹒４％升至１２﹒７％，三個比率今年

上半年更升至７９﹒６％、２６﹒８％及２５﹒１％。

近年，公司亦積極開拓協力廠商業務，自６月正式成立投資拓展團隊後，短短４個月已完成

了５間區域型獨立協力廠商物業公司的收購工作，總在管面積達約７７２萬平方米。上市後，公

司已預留６５％的募集資金用於進行併購，加快業務增長。

今次招股有２３位基石投資者，包括開發人臉識別、自動駕駛等人工智慧「獨角獸」的商湯

科技、招商局資本及中國燃氣（００３８４）等，合共認購近一半發售股份，相信會帶旺今次的

認購氣氛，投資者不妨小注現金認購，宜設止蝕價５％。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

