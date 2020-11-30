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即市新聞

30/11/2020 07:50

《華爾街內望》憧憬黑色星期五帶動消費，美股走高納指破頂漲１％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美國零售商在疫情下展開「黑色星期五」消費旺季，美股上周
五（２７日）走高。
　　道指漲３７點或０﹒１３％，報２９９１０點。標指漲８點或０﹒２４％，報３６３８點。
納指破頂漲１１１點或０﹒９２％，報１２２０５點。
　　上周累計，三大指數均走高，當中標指曾觸及收市新高，而道指則首次收報３００００點以
上。
　　美國零售商展開「黑色星期五」消費旺季，但店舖採取社交距離措施，即使提供大幅折扣亦
未見人流。
　　疫苗進展方面，英國批准製藥商阿斯利康的疫苗，不過有專家對疫苗的試驗數據提出質疑，
而美國住院人數創新高至逾８﹒９萬人。
　　板塊方面，醫療保健類股漲幅最大，能源股跌幅最大，費城半導體指數漲１﹒２％。市場再
次看好在疫情期間表現良好的科技股，而對經濟敏感的周期性股票則受壓。
　　個股方面，迪士尼宣布將裁員約３﹒２萬人，收跌１﹒３％。特斯拉漲２％，美國監管機構
對約１１﹒５萬輛車展開調查。
　　愛奇藝跌１﹒７％，有報道指阿里巴巴（０９９８８）和騰訊（００７００）已暫停收購談
判。
　　美國十年期國債收益率由０﹒８７８％跌至０﹒８４２％。三十年期國債收益率由
１﹒６２％下滑至１﹒５７５％。（ａｌ）

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