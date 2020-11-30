《華爾街內望》憧憬黑色星期五帶動消費，美股走高納指破頂漲１％

《經濟通通訊社３０日專訊》美國零售商在疫情下展開「黑色星期五」消費旺季，美股上周

五（２７日）走高。

道指漲３７點或０﹒１３％，報２９９１０點。標指漲８點或０﹒２４％，報３６３８點。

納指破頂漲１１１點或０﹒９２％，報１２２０５點。

上周累計，三大指數均走高，當中標指曾觸及收市新高，而道指則首次收報３００００點以

上。

美國零售商展開「黑色星期五」消費旺季，但店舖採取社交距離措施，即使提供大幅折扣亦

未見人流。

疫苗進展方面，英國批准製藥商阿斯利康的疫苗，不過有專家對疫苗的試驗數據提出質疑，

而美國住院人數創新高至逾８﹒９萬人。

板塊方面，醫療保健類股漲幅最大，能源股跌幅最大，費城半導體指數漲１﹒２％。市場再

次看好在疫情期間表現良好的科技股，而對經濟敏感的周期性股票則受壓。

個股方面，迪士尼宣布將裁員約３﹒２萬人，收跌１﹒３％。特斯拉漲２％，美國監管機構

對約１１﹒５萬輛車展開調查。

愛奇藝跌１﹒７％，有報道指阿里巴巴（０９９８８）和騰訊（００７００）已暫停收購談

判。

美國十年期國債收益率由０﹒８７８％跌至０﹒８４２％。三十年期國債收益率由

１﹒６２％下滑至１﹒５７５％。（ａｌ）

