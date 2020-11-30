《匯市走勢》市場轉投風險資產，美元持續弱勢跌至近三個月低

《經濟通通訊社３０日專訊》中國上周公布強勁的經濟數據，推動投資者轉向風險較高的貨

幣，加上股市延續升勢，美元上周五（２７日）觸及近三個月低。

美元指數跌０﹒２４％，曾跌至９１﹒７５６，創９月以來最低，但美元指數未觸及９月最

低位９１﹒７３７，而上一次觸及該低位是２０１８年４月。

澳元兌美元漲０﹒４１％，曾觸及９月高，新西蘭元兌美元漲０﹒２１％，曾觸及逾三年高

，美元兌加元跌０﹒２３％。

歐元兌美元漲０﹒３９％，報１﹒１９５２美元。英鎊兌美元跌０﹒４５％，歐元兌英鎊漲

０﹒７８％。

最新數據顯示，上月中國工業企業利潤以２０１７年初以來最快速度增長。美股上周五走高

，納指更創收市新高，零售商在疫情下展開「黑色星期五」消費旺季。

另外歐盟和英國表示，脫歐磋商仍存在重大分歧，歐盟首席談判代表準備前往倫敦作最後的

談判。（ａｌ）



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