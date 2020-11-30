《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊，部署相關認購證輪

《牛熊志選》恆指近日沿著５天線反覆往上尋頂，如能挑戰２７０００點心理關口，或有望

順勢上試長期下降軌２７５００點附近推進。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四（２６日）過

去５個交易日，恆指牛證合共錄得約９７８７﹒０萬港元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恆

指熊證則累計約１﹒５３億港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周四

，恆指牛證街貨主要在收回價２２３００點至２２５９９點之間，累計相當約１２２４張期指合

約；熊證街貨主要在收回價２７３００點至２７５９９點之間累計了相當約２６７７張期指合約

。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至１７﹒８％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒１個波幅點至１８﹒９％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降１﹒４個波幅點至３１﹒１％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒７個波幅點至

３０﹒５％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降１﹒０個波幅點至３２﹒６％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至３１﹒０％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降０﹒９個波幅點至３５﹒０％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至

２４﹒２％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升０﹒６個波幅點至２８﹒４％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至２４﹒０％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升０﹒７個波幅點至２０﹒７％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至

２２﹒１％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約

３８４６﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

騰訊認購證為行使價約６８０元附近的中期價外條款，實際槓桿約９﹒２倍；牛證方面，資金留

意收回價５６５元至５７４元之間的較貼價條款，收回距離約１﹒９％至３﹒５％，槓桿約

２０﹒６倍至２９﹒３倍。另外，比亞迪（０１２１１）相關認購證及牛證期內錄得約

２７７２﹒０萬元資金淨流入部署，資金留意行使價２０８元至２６８元附近的中長期及長期價

外條款，實際槓桿約３﹒３倍至３﹒５倍；牛證方面，資金留意收回價１５２元至１８０元之間

的較貼價條款，收回距離約２﹒６％至１７﹒３％，槓桿約４﹒７倍至１７﹒４倍。

至於看淡資金流方面，期內阿里（０９９８８）的相關認沽證及熊證合共錄得約

２３５５﹒０萬元資金淨流入部署。阿里認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２３８元至

２５２元附近的中期價外條款，實際槓桿約５﹒９倍至７﹒７倍；熊證方面，資金主要留意收回

價２８７元至３０５元附近的條款，收回距離約６﹒８％至１３﹒６％，槓桿約６﹒７倍至

１２﹒１倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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