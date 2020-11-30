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30/11/2020 09:00

《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊，部署相關認購證輪

　　《牛熊志選》恆指近日沿著５天線反覆往上尋頂，如能挑戰２７０００點心理關口，或有望
順勢上試長期下降軌２７５００點附近推進。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四（２６日）過
去５個交易日，恆指牛證合共錄得約９７８７﹒０萬港元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恆
指熊證則累計約１﹒５３億港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周四
，恆指牛證街貨主要在收回價２２３００點至２２５９９點之間，累計相當約１２２４張期指合
約；熊證街貨主要在收回價２７３００點至２７５９９點之間累計了相當約２６７７張期指合約

　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恆生指數的３個月場外期權
的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至１７﹒８％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降
０﹒１個波幅點至１８﹒９％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波
幅下降１﹒４個波幅點至３１﹒１％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒７個波幅點至
３０﹒５％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降１﹒０個波幅點至３２﹒６％；中石油
（００８５７）的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至３１﹒０％；中海油（００８８３）的引伸波
幅下降０﹒９個波幅點至３５﹒０％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至
２４﹒２％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升０﹒６個波幅點至２８﹒４％；工行
（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至２４﹒０％；平保（０２３１８）的引伸波幅
上升０﹒７個波幅點至２０﹒７％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至
２２﹒１％。
　　輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約
３８４６﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的
騰訊認購證為行使價約６８０元附近的中期價外條款，實際槓桿約９﹒２倍；牛證方面，資金留
意收回價５６５元至５７４元之間的較貼價條款，收回距離約１﹒９％至３﹒５％，槓桿約
２０﹒６倍至２９﹒３倍。另外，比亞迪（０１２１１）相關認購證及牛證期內錄得約
２７７２﹒０萬元資金淨流入部署，資金留意行使價２０８元至２６８元附近的中長期及長期價
外條款，實際槓桿約３﹒３倍至３﹒５倍；牛證方面，資金留意收回價１５２元至１８０元之間
的較貼價條款，收回距離約２﹒６％至１７﹒３％，槓桿約４﹒７倍至１７﹒４倍。
　　至於看淡資金流方面，期內阿里（０９９８８）的相關認沽證及熊證合共錄得約
２３５５﹒０萬元資金淨流入部署。阿里認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２３８元至
２５２元附近的中期價外條款，實際槓桿約５﹒９倍至７﹒７倍；熊證方面，資金主要留意收回
價２８７元至３０５元附近的條款，收回距離約６﹒８％至１３﹒６％，槓桿約６﹒７倍至
１２﹒１倍。《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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