《一周攻略－周進略》全球市況轉佳，過程較為反覆

《一周攻略》１１月尚有一個交易日，才算正式完結，但假如無甚意外的話，１１月應算是

全球投資者相當滿意的一個月。當然，這一點假設了普遍人是看好做多的，而非看淡做空的，也

或多或少假設了大家參與的是風險資產，而並非避險資產。



＊選情疫情略定，資產波幅趨降＊



事實上，以美股計，在愈接近美國總統大選之際，波幅一度增加，單日升跌幅度，雖未至於

今年第一季般誇張，又未至於９月初對於新經濟板塊的殺傷力，但也不可謂不要緊。

然而，隨著大選結果愈來愈明顯，則波幅率開始回落，而資產價格如股價則向上，則是人人

可以輕易看到的。過程中，當然不乏大波幅的日子，但說起來，跟股市一直以來的常識一樣，跌

得急而升得慢，是符合的。



＊疫苗好處超前反映，等待真正普及供應＊



無論如何，觀乎ＶＩＸ指數徐徐由高位回落，已經可以預料，投資者對於後市的取態，傾向

認為波幅收窄，股指向上多於向下，結果是美股道指突破三萬大關，而整體市寬不俗，不再局限

於新經濟科網股數家龍頭巨企，反映中小型股份，以至傳統舊經濟的羅素２０００，表現不俗，

證明有不少投資者繼續進行新舊交替的板塊輪動，一方面當然受惠於總統大選愈來愈接近塵埃落

定，但更重要的，可能是疫苗的好消息接連出現。

目前看來，上述的新舊交替，相信仍是大市的主旋律，皆因經濟改善不會是短期內馬上出現

的事，畢竟全球各地的疫情仍有惡化的跡象，而疫苗的好消息已大致上反映，剩下來的是真的有

足夠普及疫苗供應，以見證疫情的緩和，令大家真正安心，也有望在超前反映的實體經濟方面，

可以盡快的復甦，而不是單純出於外界的憧憬。



＊短打板塊輪動與新股只宜小注＊



以此觀之，大家不妨以戰養戰，短打可以頻繁反覆的進行上述的交替，但要留意，此舉只宜

大市波動率漸趨回吐，而注碼不能過多，以免貪勝不知輸，結果過程中萬一有突如其來的意外，

可能在槓桿太大之下被逼減持，結果是得不償失。

港股方面，比較有看頭的似乎是新股活動，繼續是市場的焦點，原理上跟上述的大方向一致

，就是沒有明顯的波幅趨升之下，投資者熟悉的炒股不炒市，只是相關資產集中在短線操作新股

而已。



＊留意未能設想的壞消息＊



如此一來，剩下一個月，大家最要留意，就是疫情會否有明顯惡化，而外界未能設想的負面

影響，這樣的可能性便導致資產價格突如其來急升，打破上述的遊戲韻律。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

