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即市新聞

30/11/2020 08:24

《新股上市》和鉑醫藥（２１４２）今開招，入場費約１３０５０元

　　《經濟通通訊社３０日專訊》臨床階段生物製藥公司和鉑醫藥（０２１４２）今日起至１２
月３日招股，全球發售１﹒３８億股，其中逾１０％，即１３８２﹒４萬股在港公開發售，招股
價介乎１１﹒７元至１２﹒９２元，每手１０００股，入場費１３０５０﹒２元，最高集資１８
﹒０４億元，預期１２月１０日上市。聯席保薦人為摩根士丹利、美銀證券、中信證券。
　　國際發售１﹒２４億股，佔其中近９０％。計劃引入９名基石投資者，包括貝萊德基金、瑞
士上市的ＨＢＭ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ　ＡＧ全資子公司ＨＢＭ　
Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ、奧博資本等，合共投資９２００萬美元。
　　假設發售價為招股價中位每股１２﹒３１元，及超額配股權未獲行使，估計將收取所得款項
淨額約１５﹒８億元。約３７％預期用於撥資核心產品，包括巴托利單抗（ＨＢＭ９１６１）及
特那西普（ＨＢＭ９０３６）；約２３％預期用於撥資支柱資產ＨＢＭ４００３在大中華區及澳
洲的進行中及計劃進行的臨床試驗、籌備在大中華區、美國及其他司法權區的註冊備案及潛在商
業化推出；約１５％預期用於撥資其他正在尋求ＩＮＤ批准及尚未開始臨床試驗或臨床前研究的
候選藥物的研發；約１２％預期將用於撥資和鉑抗體平台產生的創新型分子發現等。（ｎｓ）

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