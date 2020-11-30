《專家之言－葉尚志》影子銀行風險收斂，內銀股發力再上

《專家之言》港股上周五（２７日）在期指結算日延續穩好的發展狀態，恆指再漲了有７０

多點，走出了一波六連漲，有繼續向上挑戰２７０００點心理整數關的傾向。內地經濟數據表現

持續向好，加上影子銀行風險收斂，消息刺激內銀股再次集體走高，四大國有銀行的漲幅都達到

有２％以上。至於在周四（２６日）已動起來的內險股，有繼續獲得資金追捧的情況，其中，中

國太平（００９６６）和中國太保（０２６０１），都站到了國指成份股的一周最大漲幅榜頭兩

名。



＊港股六連漲＊



恆指走了一波六連漲，在盤中曾一度上升１９０點高見２７００９點，但是在收盤前有所回

吐，科網股的高台整理壓力未散，但是內銀股和內險股的動力正在增強，國指已率先向上突破１

０７００點大關，創接近９個月來的收盤新高。恆指收盤報２６８９５點，上升７５點或０﹒２

８％。國指收盤報１０７９０點，上升８９點或０﹒８３％。另外，港股主板成交金額有１１２

７億多元，而沽空金額有１６６﹒５億元，沽空比例１４﹒７７％。至於升跌股數比例是１０２

１：７５７，日內漲幅超過１１％的股票有４９隻，而日內跌幅超過１０％的股票有２２隻。



＊經濟復甦良好穩定＊



國家統計局公布，內地１至１０月規模以上工業企業實現利潤有５０１２４億元人民幣，同

比增長有０﹒７％，而累計利潤同比增速更是在年內首次由負轉正，數據進一步顯示內地經濟正

處於穩定復甦的軌道。另一方面，銀保監首席律師劉福壽透露，影子銀行風險已獲得了明顯收斂

，規模較歷史峰值已壓降有２０萬億元人民幣，金融資產的盲目擴張已得到了根本扭轉。而從２

０１７年初至今年９月末，銀行業處置的不良資產，超過了之前八年的總和。

經濟復甦進程良好穩定，加上金融市場回復至可持續發展的正軌，都是刺激內銀股進一步走

高的消息因素。四大國有銀行又再出現集體上升，各自漲幅都達到有２％以上。其中，工行（０

１３９８）漲了４﹒２８％至４﹒８７元收盤，成交金額激增至逾２５億元，並且在盤中創出４

﹒９元的四個半月新高。另一方面，內險股亦繼續發力，險資投資限制有望放寬，加上現時市場

預期未算過高以致估值合理，都是吸引資金滲透流入的原因，尤其是走勢相對落後了的，如中國

太平和中國太保，在過去一周分別累漲了有１２﹒６％和１１﹒１９％，是一周下來漲幅最大的

國指成份股。《第一上海首席策略師 葉尚志》

