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30/11/2020 13:18

三桶油齊挫，港股午後跌幅突擴至逾３００點現報２６５８７

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美股上周五向上，道指升３７點，惟港股未跟隨，今早反覆回
吐。恆指低開４１點，內地１１月ＰＭＩ好過預期，Ａ股今早造好，港股曾倒升６６點，見２６
９６０點半日高，之後回吐，曾挫１４１點，見２６７５２點半日低，中午收報２６７６０點，
跌１３４點或０﹒５％。午後三桶油繼續尋底，傳遭美國納入黑名單的中海油（００８８３）大
跌一成一；繼續是表現最差藍籌，加上科技股向下，恆生指數現報２６５８７，跌３０７點或跌
１﹒１４％，主板成交９４２﹒２７億元。國企指數報１０６７８，跌１１１點或跌１﹒０３％

　　重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒０７％，報４１﹒５５元；騰訊（００７００）跌
０﹒８６％，報５７８元；港交所（００３８８）升０﹒４１％，報３８７﹒８元；友邦保險（
０１２９９）跌２﹒１５％，報８６﹒６元；中移動（００９４１）跌１﹒８９％，報４６﹒６
５元；建行（００９３９）升０﹒４９％，報６﹒１３元。
　　三桶油齊挫，中海油（００８８３）跌１１﹒４３％，報８﹒３７元；中石化（００３８６
）跌４﹒２４％，報３﹒６１元；中石油（００８５７）跌４﹒９４％，報２﹒５元。
　　內地股市向好，上證綜合指數報３４２４，升１６點或升０﹒４７％，成交３２２１﹒８５
億元人民幣。深證成份指數報１３７４８，升５７點或升０﹒４２％，成交３４３６﹒８１億元
人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油　（００８８３）　　　８﹒３７元　　　跌１１﹒４３％
　　中石油　（００８５７）　　　２﹒５０元　　　跌　４﹒９４％
　　中石化　（００３８６）　　　３﹒６１元　　　跌　４﹒２４％
　　恆隆地產（００１０１）　　１９﹒３２元　　　跌　３﹒６４％
　　阿里巴巴（０９９８８）　２６０﹒２０元　　　跌　３﹒４９％

　　太古Ａ　（０００１９）　　４４﹒９０元　　　跌　３﹒４４％
　　吉利汽車（００１７５）　　２１﹒９５元　　　跌　３﹒３０％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５９﹒８５元　　　跌　３﹒０８％
　　申洲國際（０２３１３）　１３１﹒３０元　　　跌　３﹒０３％
　　金沙中國（０１９２８）　　３２﹒１０元　　　跌　３﹒０２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｃａ）

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