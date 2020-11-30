三桶油齊挫，港股午後跌幅突擴至逾３００點現報２６５８７

《經濟通通訊社３０日專訊》美股上周五向上，道指升３７點，惟港股未跟隨，今早反覆回

吐。恆指低開４１點，內地１１月ＰＭＩ好過預期，Ａ股今早造好，港股曾倒升６６點，見２６

９６０點半日高，之後回吐，曾挫１４１點，見２６７５２點半日低，中午收報２６７６０點，

跌１３４點或０﹒５％。午後三桶油繼續尋底，傳遭美國納入黑名單的中海油（００８８３）大

跌一成一；繼續是表現最差藍籌，加上科技股向下，恆生指數現報２６５８７，跌３０７點或跌

１﹒１４％，主板成交９４２﹒２７億元。國企指數報１０６７８，跌１１１點或跌１﹒０３％

。

重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒０７％，報４１﹒５５元；騰訊（００７００）跌

０﹒８６％，報５７８元；港交所（００３８８）升０﹒４１％，報３８７﹒８元；友邦保險（

０１２９９）跌２﹒１５％，報８６﹒６元；中移動（００９４１）跌１﹒８９％，報４６﹒６

５元；建行（００９３９）升０﹒４９％，報６﹒１３元。

三桶油齊挫，中海油（００８８３）跌１１﹒４３％，報８﹒３７元；中石化（００３８６

）跌４﹒２４％，報３﹒６１元；中石油（００８５７）跌４﹒９４％，報２﹒５元。

內地股市向好，上證綜合指數報３４２４，升１６點或升０﹒４７％，成交３２２１﹒８５

億元人民幣。深證成份指數報１３７４８，升５７點或升０﹒４２％，成交３４３６﹒８１億元

人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中海油 （００８８３） ８﹒３７元 跌１１﹒４３％

中石油 （００８５７） ２﹒５０元 跌 ４﹒９４％

中石化 （００３８６） ３﹒６１元 跌 ４﹒２４％

恆隆地產（００１０１） １９﹒３２元 跌 ３﹒６４％

阿里巴巴（０９９８８） ２６０﹒２０元 跌 ３﹒４９％



太古Ａ （０００１９） ４４﹒９０元 跌 ３﹒４４％

吉利汽車（００１７５） ２１﹒９５元 跌 ３﹒３０％

銀河娛樂（０００２７） ５９﹒８５元 跌 ３﹒０８％

申洲國際（０２３１３） １３１﹒３０元 跌 ３﹒０３％

金沙中國（０１９２８） ３２﹒１０元 跌 ３﹒０２％

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（ｃａ）

