【月結－疫苗曙光】港股本月飆２２３４點，專家對十二月市仍樂觀

《經濟通通訊社記者鄧經書、張穎淇３０日報道》全球疫情反覆，近期更有反彈跡象，惟市

場逐漸適應疫情負面消息，因為全球多間藥廠陸續公布疫苗成效數據，數據令人起舞，令本月市

場繼續炒作經濟復甦。再者，拜登幾乎肯定當選新一屆美國總統，刺激市場炒作憧憬中美關係緩

和，雖然令本月股市波動性增加，惟港股近期已出現上升趨勢，使得港股整月反彈２２３４點或

９﹒２７％，為２０１８年１月以來最大單月百分點升幅。

港股首周消息「驚喜不斷」，先是螞蟻集團（０６６８８）突然暫緩上市；其後，美國總統

大選中，民主黨拜登票數領先於現任總統特朗普，結果漸趨明朗，帶動亞洲股市氣氛，刺激港股

全周飆１６０５點。第二周，港股延續升勢突破二萬六，惟特朗普突簽署行政命令，禁止美國人

投資於由中國軍方支持的３１間中國企業，港股反覆向下曾失二萬六關，然而輝瑞公司指其新冠

疫苗有效率高達９０％，令資金換馬舊經濟股，舊經濟股表現佳，港股全周漲４４３點報２６１

５６點。第三周，市場繼續憧憬疫苗推出，且內地推出多項刺激「內循環」政策，港股全周漲２

９４點。

上周，英國藥廠阿斯利康旗下疫苗最高有效率可達９０％，特朗普亦啟動對拜登權力交接，

不明朗因素減少，資金繼續推升舊經濟股，港股全周漲４４３點，更曾突破７月７日高位２６７

８２點兼創九個月高。

總結港股１１月港股走勢強勁，全月累升２２３４點或９﹒２７％，高低波幅達２８０８點

，最高見２７０４０點，最低報２４２３２點，收報２６３４１點。國指整個１１月份在９８２

０點至１０８８６點之間波動，最終收報１０５４６點，全月升７８６點或８﹒０６％。科指在

７４５０至８５２４之間上落，收報８０１９點，上升４８４點或６﹒４４％。



＊港股通納入第二上市公司利好大市＊



信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，疫苗消息的確為市場帶來正面氣氛，近

日支撐恆指走上，港股上周更一度突破二萬七關，而恆指技術形態有所好轉。他看好１２月份港

股有機會升至二萬八關，而料新經濟股與傳統股將會一併炒起。

華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，拜登當選後，市場憧憬中美關係較特朗普

時期好，加上正面疫苗消息持續，料有助支撐後市。他估計恆指１２月或可見２７０００點至２

７３００點水平。

此外，港股通或將納入第二上市公司，張智威指計劃二度上市企業納入港股通將利好港股走

勢，但他提醒相關帶動並不會即時反映。因相關股納入港股通，並不代表北水會立即入場，他形

容此舉只是安裝了「水龍頭」，而於在何時會「開水」則要待北水引起炒風，相信要等待一段時

間。

聶振邦則指多間第二上市企業均為科技巨企，若更多正規北水買自然能再提高阿里巴巴（０

９９８８）、京東（０９６１８）等股的交投量，相信能利好後市氣氛。



＊張智威：年尾基金「大包圍」買貨＊



臨近年尾基金開始收爐，到底基金如何粉飾櫥窗？張智威認為由於新、舊經濟股份現時處於

輪動狀態，因此年尾基金應會一同部署兩邊股份作「大包圍」，避免「買錯邊」的情況出現。其

中預料炒起包括「ＡＴＭＸＪ」等新經濟股、銀行股及地產股等。

此外，聶振邦認為內地政府早前公布「十四五規劃」，繼續強調內循環為發展主題，加上科

技股已炒作一段時間，以及螞蟻集團一事令市場對科技股有戒心，料年尾資金將流入消費股繼續

炒作。投資者若較為進取，他建議短炒家電股，因對比汽車股較落後。他建議買入海爾電器（０

１１６９），因為該公司屬於行業龍頭，現價可買入，目標價４２元至４４元，如連續２日跌穿

３５元止蝕。



＊聶振邦：拜登上場料利好出口航運股＊



拜登將成為新一任美國總統，到底如何影響股市？張智威認為，由於拜登對華立場較特朗普

溫和，因此預料拜登上場將使中美緊張關係有所降溫，緩和市場對被美方制裁企業，如中芯（０

０９８１）、中興（００７６３）等的負面情緒。惟需要留意，距離特朗普卸任仍有一段時間，

而他一日仍在任，則仍可直接左右與中方相關政策，包括制裁中資企業政策等。所以在此期間，

投資者宜先持謹慎態度面對大市表現，同時亦可留意相關制裁企業股份走勢，等待拜登正式上場

時再作部署。

拜登上場後，聶振邦估計利好出口及航運等貿易相關板塊。此外，他認為對中方的關稅制裁

政策或暫緩，惟其他的制裁政策料仍持續。例如制裁內地的抖音母公司字節跳動一事料持續；美

國發出行政命令，禁止美國企業和個人投資由中國解放軍擁有或控制的一事，他料此名單在拜登

上場後較難朝令夕改，從而令５Ｇ概念股及有關連的資訊科技股（如舜宇（０２３８２））繼續

受壓。

