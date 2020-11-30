《盤後部署》缺新正面催化劑，港股料維持區間上落二萬六有支持

《經濟通通訊社３０日專訊》美股上周五（２７日）造好，惟傳美國總統特朗普將會把中芯

國際（００９８１）、中海油（００８８３）列入與中國軍方有關聯的制裁黑名單，拖累市場氣

氛，恆指低開４１點。其後，內地公布１１月ＰＭＩ好過預期，Ａ股今早造好，帶動港股曾倒升

６６點，見２６９６０點為全日高。午後，美期跌幅擴大，中資金融股升幅收窄甚至倒跌，加上

中海油、中移動（００９４１）、地產股及重磅股捱沽，港股全日最多曾挫５７２點見２６３２

２點。最終港股收報２６３４１點，跌５５３點或跌２﹒０６％。ＭＳＣＩ股指成分股收市後生

效，基金調動持股，全日主板成交２４０６﹒８７億元急增１１４倍。國企指數報１０５４６點

，跌２４３點或跌２﹒２６％。恆生科技指數報８０１９點，跌７０點或跌０﹒８７％。

Ａ股倒跌，上證綜合指數報３３９１點，跌１６點或跌０﹒４９％。深證成分指數報１３６

７０點，跌２０點或跌０﹒１５％。兩市總成交９５０６﹒８２億元人民幣。



＊分析師料標指年底前觸及４０００點＊



Ｃａｐｉｔａｌ Ｗｅａｌｔｈ Ｐｌａｎｎｉｎｇ分析師Ｊｅｆｆ Ｓａｕｔ最近指出，

目前市場幾乎沒迫在眉睫的風險，料標普指數將重演歷史，創下有史以來最大的五年漲幅。他稱

未來市場可能面臨朝鮮的核事件，為最大風險是地緣政治事件；第二大風險為美國政府的政策失

誤，但其看不到發生上述事件的可能。他預計標普５００指數將在年底前觸及４０００點。標指

上日收報３６３８點。

英倫銀行首席經濟學家Ａｎｄｙ Ｈａｌｄａｎｅ表示，通脹升幅可能超乎預期，因新冠疫

苗進展及大規模刺激舉措提令經濟迅速反彈。再加上今年提供了龐大的政策刺激，他認為這將使

全球經濟前景在一段時間內面臨的風險更加均衡，其中包括中期通脹面臨的風險。



＊１２月港股或衝高後調整＊



港股本日挫逾５００點，惟筆者認為僅屬大市調整，在未有新的正面催化劑刺激下，料港股

短期繼續維持區間上落。

首先，港股臨近年尾，基金及大戶自然開始收爐，指數自然無甚看點。以港股過去十年（２

００９年至２０１９年）第４季的數據，恆指為「八升二跌」，但１０年平均升幅只是３％，而

季初至今恆指已上升近１３％，料港股１２月將先高後低，短期或衝高後調整。

其次，市場繼續憧憬經濟復甦，尤其中國ＰＭＩ數據勝預期，反映內地經濟復甦進度佳，舊

經濟股料短期大漲小回格局，自然支撐大市。惟一日美國總統特朗普在位，便不能忽視其制華政

策，近日傳特朗普將會把中芯國際（００９８１）、中海油（００８８３）列入與中國軍方有關

聯的制裁黑名單，限制他們獲得美國的投資。以上事情不定期發生，自然成為「小黑天鵝」拖累

大市氣氛，大家必須留意。此外，本港第四波新冠疫情已經爆發，預期很快又會再度收緊限制措

施，雖然不會如第一、二波疫情的影響般大，但本港地產股調整，亦會增加港股向上突破難度。

故此，在好淡消息爭持下，短期港股料維持２６０００點至２６８００點區間上落。

（ｋｓ）

