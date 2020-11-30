《外地經濟》歐元區１１月經濟景氣指數跌至８７﹒６，略勝預期

《經濟通通訊社３０日專訊》歐盟執委會上周公布，歐元區１１月經濟景氣指數由上月

９１﹒１跌至８７﹒６，略勝市場預期８６﹒５。

期內消費者信心指數由負１５﹒５跌至負１７﹒６，符合預期。工業景氣指數由負９﹒２降

至負１０﹒１，略高於預期。工業通脹預期指數由０﹒７降至０﹒２，消費者通脹預期指數由

１３﹒３升至１５﹒４，均低於２０００年以來平均值。（ａｌ）

