【華為風波】傳英國最快今日宣布明年９月起禁用華為新設備

《經濟通通訊社３０日專訊》據英國《每日電訊報》報道指，英國政府最快將於今日宣布，

由２０２１年９月起禁止在當地５Ｇ網絡使用中國電訊設備生產商華為的新設備。目前預計由數

碼及文化部長迪納內奇宣布有關決定，但尚未確定有關日期。

英國新《電訊安全法案》將於今日在英國國會下議院進行二讀，該法案將決定在今年年底前

禁止購買華為５Ｇ設備的決定，以及必須從５Ｇ網絡中完全移除華為設備的決定。（ａｌ）

