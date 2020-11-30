《經濟通通訊社３０日專訊》據英國《每日電訊報》報道指，英國政府最快將於今日宣布，
由２０２１年９月起禁止在當地５Ｇ網絡使用中國電訊設備生產商華為的新設備。目前預計由數
碼及文化部長迪納內奇宣布有關決定，但尚未確定有關日期。
英國新《電訊安全法案》將於今日在英國國會下議院進行二讀，該法案將決定在今年年底前
禁止購買華為５Ｇ設備的決定，以及必須從５Ｇ網絡中完全移除華為設備的決定。（ａｌ）
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30/11/2020 08:39
【華為風波】傳英國最快今日宣布明年９月起禁用華為新設備
《經濟通通訊社３０日專訊》據英國《每日電訊報》報道指，英國政府最快將於今日宣布，
由２０２１年９月起禁止在當地５Ｇ網絡使用中國電訊設備生產商華為的新設備。目前預計由數
碼及文化部長迪納內奇宣布有關決定，但尚未確定有關日期。
英國新《電訊安全法案》將於今日在英國國會下議院進行二讀，該法案將決定在今年年底前
禁止購買華為５Ｇ設備的決定，以及必須從５Ｇ網絡中完全移除華為設備的決定。（ａｌ）
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