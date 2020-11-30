《談國論企－黎偉成》中國四年抗特霸得多於失

《談國論企》中國在過去四年一直受到特朗普等美帝國主義群圍堵攬炒，無疑有頗不少橫來

之失，但失中有得，更在合法、合情、合理的反制爭取到之得，較所失漸多。相信中國今後會繼

續嚴控新冠肺疫清零，強化以５Ｇ為主國內大循環，和多邊主義的進行國內外雙循環，逐步有序

的成為經濟、科技大國。



＊續清零強化以５Ｇ為主國內大循環固基＊



只要美國各地的選舉人在２０２０年１２月１４日的投票，依法依規的按照１１月３日美國

大選的投票結果處理手上的選舉人票，美國民主黨拜登當會在２０２１年１月２０日便可以正式

入主白宮，成為第４６任美國總統，而共和黨特朗普的時代亦告結束，現時評論特廝過去四年的

表現，不算是急不及待吧！

本論主要談特朗普對華政策和手段，和中國在此惡境底下之失與得：（一）中國對面的美對

華惡性打壓遠甚於前。特朗普無疑不脫離美國頗不少政治人物般仇華壓華的劣政取態，卻有很大

不同之處，是（ｉ）由「暗」轉「明」，（ｉｉ）自「傳統」的經貿擴而大之對中國行業、企業

、人員進行全方位狙擊，更甚者是（ｉｉｉ）向歐亞等世界多國以至國際組織施壓，力圖圍攻中

國，和（ｉｖ）縱容以美國非政府組織ＮＧＯ搞「港獨」、（ｖ）明目張膽的支持「台獨」，以

至（ｖｉ）居然在絕無科技、專業根據的，把新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９一而再惡毒地稱為「中

國病毒」等，凡此種種，充分表明特朗普的攬炒中國的劣根性。中國在特朗普在美執政之日，所

受到的壓力和衝擊，比世界各國為深重。

即使中國備受特朗普攬炒之壓，仍能保持「我自蘶然不動」強態，並可見之於好幾個方面，

特別是（Ｉ）對美單方面掀起貿易戰之後所作出的經貿磋商，雖在美方屢屢未談先妄對輸美的中

國商品加徵關稅，在對方霸且蠻的惡壓下仍有理由節地作出反制和談判，達協後履行承諾，使特

廝欲在此一方面也無法再做文章。

此使中國在世界政壇上宣示：接受正式和合法的談判、磋商，特別是在達協後尊重和履行承

諾。這是很有宣傳的價值，可以考慮。

重要的是（ＩＩ）以特朗普為主的美帝國霸權主義群體，無實證的以「國家安全」為「理由

」，對中國的５Ｇ等科技千方百計的進行打壓，在相當程度反映出中國的經濟和研發到商用的科

技，使美霸感到高度「威脅」，而又力超中國無力，只有無根無據的單方打壓、封殺。我看中國

今後要加強在以５Ｇ為主的科技研發和應用，使國民經濟能夠真真正正的穩中有進發展，甚至其

他國家或地區願加大與華合作。

正正因為（ＩＩＩ）特朗普等廝要全方位地反共反華，也就「無可避免」地攬搞「港獨」和

力挺「台獨」。中國人大常委會制定和落實《港區國安法》，一錘暫息黑暴和暫滅立法會攬炒派

，力堵國安大缺口。「台獨」也不會有好的下場，因美帝不會貿然在軍事上挺台。



＊力搞多邊主義發展亦須有防人之心＊



要指出者，為（二）中國受特朗普攬炒底下之先「失」而後「得」，但所失的代價不輕，必

須擴大所得，而所要得者，就正正是反美帝之單邊、保護主義，強化在國際間的多邊主義發展。

中共中央十九屆五中全會通過的「十四五」規劃等建議，強調要加快構建以國內大循環為主體、

國內國際雙循環相互促進的新發展格局的政策，很有現實和十分明智。只有在自力更生、自主自

強的強化本國的經濟，才能夠由內而外、由外至內的在國際推行多邊主義合作、共享，互惠互利

，乃先小同而後大同，亦為失而添得者也。重要的是防人之心不可無也。

同樣重要的，是（三）中國在特朗普的全面攬炒劣況底下，應該十分透撤地認識到以美國為

主的西方國家「民主」的真面目，故在對外的國際性政治經濟等許許多多方面，要進行更審慎、

深入的調研、評估和部署，作出合法合理的反應和相關對應行動，以保障本國的應有利益，及在

國際間擴大多邊主義的政策及行動。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

