《異動股》中海油服挫逾８％，傳油組及盟國未就延遲減產達成共識

《經濟通通訊社３０日專訊》中海油田服務（０２８８３）Ｈ股現價跌８﹒３９％，報６﹒

３３元，盤中低見６﹒１８元，跌破十天平均線（６﹒４３０元）。該股成交約９０７萬股，主

動買盤８２％，涉資５７７２萬元。

Ａ股（滬：６０１８０８）現價１３﹒４４元人民幣，跌０﹒１９元人民幣，或跌１﹒３９

％，成交３２３０萬元人民幣，涉及２４１萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１５０﹒３２％。

據路透社引述多位石油輸出國組織及盟國（ＯＰＥＣ＋）消息人士指，經過周日（２９日）

的首輪談判，油組及俄羅斯牽頭的盟國尚未就明年的石油產量政策達成共識。

消息指，油組及盟國目前考慮將當前每日７７０萬桶的減產幅度，延續至明年首數個月。消

息又指目前協商主要集中在將減產措施延長３至４個月，或逐步增加產量，而擴大減產或延期６

個月都不太可能出現。

三桶油齊挫，中海油（００８８３）跌６﹒３５％，報８﹒８５元；中石油（００８５７）

跌２﹒２８％，報２﹒５７元；中石化（００３８６）跌１﹒３３％，報３﹒７２元。Ｆ三星原

油期（０３１７５）升０﹒８８％，報２﹒９８元。

現時，恆生指數報２６８９５點，升０點，主板成交１５９﹒０７億元。國企指數報１０８

５１點，升６０點或升０﹒５６％。恆生科技指數報７９９８點，跌９１點或跌１﹒１３％。

即月期指新報２６８８７點，跌３８點，低水８點。即月國指期貨報１０８５８點，升６２

點，高水７點。

上證綜合指數報３４３２點，升２３點或升０﹒７０％，成交５４３﹒９４億元人民幣。

深證成份指數報１３６３９點，跌５１點或跌０﹒３７％，成交５４０﹒１０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中海油服 （０２８８３） ６﹒３３元 跌８﹒３９％

中海油 （００８８３） ８﹒８５元 跌６﹒３５％

中石油 （００８５７） ２﹒５７元 跌２﹒２８％

中石化 （００３８６） ３﹒７２元 跌１﹒３３％

Ｆ三星原油期（０３１７５） ２﹒９８元 升０﹒８８％

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（ｐｌ）

