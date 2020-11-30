《外匯達仁－盧楚仁》紐元續可成為升中之星

《外匯達仁》在１１月份，美匯指數下跌大約２﹒４％，美元兌主要工業國貨幣差不多全面

下跌。而非美貨幣當中，因油價上升帶動下，挪威克朗兌美元在１１月的表現最為強勁上升了接

近８％。但若果以主要交易貨幣計算，在１１月份表現當中，紐西蘭元表現最為突出，上升了接

近６％。若果由３月低位０﹒５４６８開始計算至今，便更加誇張，紐西蘭元兌美元已經大幅上

升了２８﹒６５％。



１１月份表現排第二的是澳元，上升了４﹒９１％。其餘順序的是英鎊，上升了２﹒６５％

；加元上升了２﹒５３％；在岸人民幣上升了２﹒１６％；歐元上升了１﹒８９％；瑞士法郎上

升了１﹒３％；最後日圓上升了０﹒７％。從上述數據看得出，紐西蘭元和澳元分別表現最為亮

麗，相信兩者皆受惠於疫苗即將可以接種，環球股市持續向好，帶動商品出口為主的商品貨幣澳

紐元上升。但澳洲疫情始終嚴重，再加上中國大陸不斷減少對澳洲商品入口的依賴，導致澳元表

現相對紐元稍為遜色。



其實現任紐西蘭總理阿德恩在１０月１７日紐西蘭大選中，以壓倒性票數勝出連任，紐元便

從低位０﹒６５５３開始打底回升。在執筆之時，紐元兌美元已經高見０﹒７０４７的兩年多高

位。紐元除了受惠於阿德恩成功以高票連任，掃除了政治上的不明朗，而最重要的是阿德恩成功

帶領紐西蘭對抗新型冠狀病毒，情況比歐美國家甚至鄰近的澳洲好得多。截至１１月３０日為止

，紐西蘭的總確診人數只有２０５６名，死亡人數更只有２５人。紐西蘭在沒有重大封城封關之

下，紐西蘭經濟尚算穩定發展，雖然紐西蘭第三季ＧＤＰ尚未公布，但金融市場估計會出現大幅

反彈，令紐元持續偷步回升。作為商品貨幣的紐元，對奶製品價格最為敏感，環顧國際奶製品價

格持續由９月一直攀升至今，也是一大利好紐元因素。



早前紐西蘭央行在８月中宣布擴大量化寬鬆，並暗示有機會實施負利率，當時令到紐元一直

受壓。但最近出現了戲劇性轉變。事緣紐西蘭財長羅伯遜（Ｇｒａｎｔ Ｒｏｂｅｒｔｓｏｎ）

在１１月２４日向傳媒表示，紐西蘭政府正在評估當地樓市的相關政策，並已經向紐西蘭央行尋

求建議。估計是財長羅伯遜擔心紐西蘭的寬鬆貨幣政策，會造成當地樓價出現泡沫，故此建議紐

西蘭央行行長奧爾（Ａｄｒｉａｎ Ｏｒｒ），在規劃未來的貨幣政策時，要將穩定樓價為其中

考慮的因素。消息公布後，紐元應聲爆上，因大家都相信紐西蘭不單止不會實施負利率，而且更

無需要再加碼放水救市，給交易員感覺紐西蘭央行的量寬的貨幣政策可能已經到了盡頭。



而事實上，英美的大藥廠已經相繼成功研發疫苗，估計１２月初至中在世界各地開始接種，

令經濟活動得以恢復，環球經濟及股市向好的話，澳紐元自然成為了大贏家。所以在上述的利好

因素下，我估計紐元在１２月的表現應該可以繼續跑贏其他非美貨幣。

《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》

