  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/11/2020 10:06

《異動股》美團績前挫近３％暫最差科指，ＡＴＭＸＪ下跌科指微升

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美團（０３６９０）日內將公布截至今年９月底止第三季業績
，現價跌２﹒５６％，報３０４元；成交約５４５萬股，涉資１６﹒４６億元，暫為表現最差科
指股。
　　騰訊（００７００）及阿里巴巴（０９９８８）受累傳暫停收購百度所持愛奇藝股份的談判
，分別跌０﹒４３％，報５８０﹒５元及跌２﹒３％，報２６３﹒４元。
　　另有報道指螞蟻集團因監管問題，無法於明年上市。
　　科指報８１１０點，微升２０點或升０﹒２５％，恆生指數報２６８７３，跌２０點或跌０
﹒０８％，主板成交３４６﹒３４億元。國企指數報１０８３３，升４２點或升０﹒４０％。
　　上證綜合指數報３４４１，升３２點或升０﹒９６％，成交１３１７﹒３３億元人民幣。深
證成份指數報１３７３７，升４６點或升０﹒３４％，成交１３３１﹒２９億元人民幣。
　
　　表列同板塊或相關股份表現：
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　（０３６９０）　　３０４﹒０元　　　跌２﹒５６％
　　騰訊控股（００７００）　　５８０﹒５元　　　跌０﹒４３％
　　小米集團（０１８１０）　　　２５﹒９元　　　跌０﹒５８％
　　京東集團（０９６１８）　　３４０﹒２元　　　跌０﹒７６％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２６３﹒４元　　　跌２﹒３０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話27/11/2020
《股市一周》特朗普允權力交接　港股全周升443點曾破二萬七
中國故事27/11/2020
《神州經脈》首十月工業企業利潤轉正　滬綜指周升1％收復三千四
FOCUS27/11/2020
【FOCUS】感恩節旅行去到盡　美疫情下月恐急速惡化
開市Good Morning27/11/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：美團短期破位機會不高
中國故事27/11/2020
羅湖口岸十鋪九空　東門老街客流減半
香港要聞26/11/2020
【施政報告】楊潤雄：通識科必修必考只設合格與否　教科書須審批
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞香港冬日美食節入場贈券

【etnet Bonus】賞《一秒拳王》優先場門票

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>