《異動股》美團績前挫近３％暫最差科指，ＡＴＭＸＪ下跌科指微升

《經濟通通訊社３０日專訊》美團（０３６９０）日內將公布截至今年９月底止第三季業績

，現價跌２﹒５６％，報３０４元；成交約５４５萬股，涉資１６﹒４６億元，暫為表現最差科

指股。

騰訊（００７００）及阿里巴巴（０９９８８）受累傳暫停收購百度所持愛奇藝股份的談判

，分別跌０﹒４３％，報５８０﹒５元及跌２﹒３％，報２６３﹒４元。

另有報道指螞蟻集團因監管問題，無法於明年上市。

科指報８１１０點，微升２０點或升０﹒２５％，恆生指數報２６８７３，跌２０點或跌０

﹒０８％，主板成交３４６﹒３４億元。國企指數報１０８３３，升４２點或升０﹒４０％。

上證綜合指數報３４４１，升３２點或升０﹒９６％，成交１３１７﹒３３億元人民幣。深

證成份指數報１３７３７，升４６點或升０﹒３４％，成交１３３１﹒２９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團 （０３６９０） ３０４﹒０元 跌２﹒５６％

騰訊控股（００７００） ５８０﹒５元 跌０﹒４３％

小米集團（０１８１０） ２５﹒９元 跌０﹒５８％

京東集團（０９６１８） ３４０﹒２元 跌０﹒７６％

阿里巴巴（０９９８８） ２６３﹒４元 跌２﹒３０％

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（ｎｓ）

