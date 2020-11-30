《異動股》中海油跌幅擴大至近１４％，傳美將集團列國防部黑名單

《經濟通通訊社３０日專訊》中海油（００８８３）在港股尾盤跌幅擴大至１３﹒８６％，

報８﹒１４元，穿十天（９﹒０３９元）、二十天（８﹒５１６元）、百天線（８﹒２元）；成

交約２﹒８５億股，涉資２４﹒１２億元，暫為表現最差藍籌。

據路透社引述文件及消息人士透露，美國總統特朗普將會把中芯（００９８１）、中海油列

入與中國軍方有關聯的制裁黑名單，限制他們獲得美國的投資。

中石化（００３８６）跌６﹒９％，報３﹒５１元；中石油（００８５７）跌６﹒０８％，

報２﹒４７元。

中芯回應，強調中芯產品和服務僅用於民用和商業用途，公司與中國軍方沒有關係，也不為

任何軍事最終用戶或最終用途製造產品。中芯仍跌３﹒１５％，報２１﹒５５元。

現時，恆生指數報２６３６３，跌５３１點或跌１﹒９８％，主板成交１４８３﹒７０億元

。國企指數報１０５５４，跌２３５點或跌２﹒１８％。

上證綜合指數報３３９１，跌１６點或跌０﹒４９％，成交４５４５﹒０１億元人民幣。深

證成份指數報１３６７０，跌２０點或跌０﹒１５％，成交４９６１﹒８１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國海洋石油（００８８３） ８﹒１４０元 跌１３﹒８６％

中國石油化工（００３８６） ３﹒５１０元 跌６﹒９０％

中國石油股份（００８５７） ２﹒４７０元 跌６﹒０８％

中海油田服務（０２８８３） ５﹒８６０元 跌１５﹒２０％

Ｆ三星原油期（０３１７５） ２﹒９５４元 無升跌



中芯國際 （００９８１） ２１﹒５５０元 跌３﹒１５％

中國移動 （００９４１） ４６﹒６５０元 跌１﹒８９％

中國電信 （００７２８） ２﹒３６０元 跌２﹒８８％

中國聯通 （００７６２） ４﹒６９０元 跌２﹒２９％

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（ｎｓ）

