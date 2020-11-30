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30/11/2020 15:50

《異動股》中海油跌幅擴大至近１４％，傳美將集團列國防部黑名單

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中海油（００８８３）在港股尾盤跌幅擴大至１３﹒８６％，
報８﹒１４元，穿十天（９﹒０３９元）、二十天（８﹒５１６元）、百天線（８﹒２元）；成
交約２﹒８５億股，涉資２４﹒１２億元，暫為表現最差藍籌。
　　據路透社引述文件及消息人士透露，美國總統特朗普將會把中芯（００９８１）、中海油列
入與中國軍方有關聯的制裁黑名單，限制他們獲得美國的投資。
　　中石化（００３８６）跌６﹒９％，報３﹒５１元；中石油（００８５７）跌６﹒０８％，
報２﹒４７元。
　　中芯回應，強調中芯產品和服務僅用於民用和商業用途，公司與中國軍方沒有關係，也不為
任何軍事最終用戶或最終用途製造產品。中芯仍跌３﹒１５％，報２１﹒５５元。
　　現時，恆生指數報２６３６３，跌５３１點或跌１﹒９８％，主板成交１４８３﹒７０億元
。國企指數報１０５５４，跌２３５點或跌２﹒１８％。
　　上證綜合指數報３３９１，跌１６點或跌０﹒４９％，成交４５４５﹒０１億元人民幣。深
證成份指數報１３６７０，跌２０點或跌０﹒１５％，成交４９６１﹒８１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油（００８８３）　　　８﹒１４０元　　跌１３﹒８６％
　　中國石油化工（００３８６）　　　３﹒５１０元　　　跌６﹒９０％
　　中國石油股份（００８５７）　　　２﹒４７０元　　　跌６﹒０８％
　　中海油田服務（０２８８３）　　　５﹒８６０元　　跌１５﹒２０％
　　Ｆ三星原油期（０３１７５）　　　２﹒９５４元　　　無升跌

　　中芯國際　　（００９８１）　　２１﹒５５０元　　　跌３﹒１５％
　　中國移動　　（００９４１）　　４６﹒６５０元　　　跌１﹒８９％
　　中國電信　　（００７２８）　　　２﹒３６０元　　　跌２﹒８８％
　　中國聯通　　（００７６２）　　　４﹒６９０元　　　跌２﹒２９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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