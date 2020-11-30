《午市前瞻》港股短期拉鋸，板塊輪動持續

《經濟通通訊社３０日專訊》上周五（２７日）美股三大指數均走高，「黑色星期五」網上

消費額創新高，成為美國歷來第二大網購日，加上中國ＰＭＩ數據勝預期，惟亞州股市缺乏方向

，港股今早低開４１點報２６８５３點，其後於２６８１２點至２６９６０點區間窄幅上落，石

油股及本地地產股表現拖累大市，其中中海油（００８８３）半日挫１０﹒３７％，報８﹒４７

元，為表現最差藍籌股；內銀股及內險股則表現較佳，其中工行（０１３９８）半日揚４﹒１１

％，報５﹒０７元，為表現最佳藍籌。最終港股半日收報２６７６０點，跌１３４點或跌０﹒５

０％，主板成交８４２﹒８３億元。國指報１０７７１點，跌１８點或跌０﹒１７％。上周五納

指破頂漲１１１點，帶動本港科指報８１１３點，升２３點或升０﹒２９％，其中金蝶國際（０

０２６８）半日漲近６％，暫為科指表現最佳成分股。

內地兩市輕微上揚，上證綜指報３４４４點，升３６點或升１﹒０７％，成交２８８５﹒６

０億元人民幣；深證成指報１３７８６點，升９６點或升０﹒７０％，成交３０８５﹒８９億元

人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）據報正考慮全面撤出美國零售銀行市場，半日軟０﹒６％

，報４１﹒７５元；港交所（００３８８）擬提高以盈利測試主板上市的要求，進一步打擊「啤

殼」，半日漲０﹒２６％，報３８７﹒２元；友邦（０１２９９）跌１﹒４１％，報８７﹒２５

元；建行（００９３９）升２﹒３％，報６﹒２４元；中移動（００９４１）挫１﹒２６％，報

４６﹒９５元。



＊螞蟻明年重啟上市機會微，阿里軟逾３％＊



據內媒報道，阿里巴巴（０９９８８）和騰訊（００７００）暫停對收購百度所持愛奇藝股

份的談判。阿里、騰訊對愛奇藝約２００億美元（約１５５０億港元）的估值存在分歧，同時也

面臨監管的不利因素，有傳字節跳動內部正評估收購愛奇藝股份的可行性。騰訊半日軟１﹒１１

％，報５７６﹒５元。外電報道，據知情監管人士透露，中國著力對金融科技行業的監管進行改

革，螞蟻集團明年重啟上市計劃希望渺茫，上市計劃可能無法在２０２２年前完成。母企阿里巴

巴半日挫３﹒４１％，報２６０﹒４元。

其他大型網科指股方面，美團（０３６９０）今日將公布第三季業績，股價半日跌３﹒７２

％，報３００﹒４元；京東（０９６１８）走低０﹒８８％，報３３９﹒８元；小米（０１８１

０）走上２﹒８８％，報２６﹒８元。

國家統計局公布，１１月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為５２﹒１％，比上月上升０﹒７

個百分點，高於市場預期的５１﹒５％，連續９個月位於臨界點以上，表明製造業恢復性增長有

所加快。內銀股普漲，工行升４﹒１１％，報５﹒０７元，為半日表現最佳藍籌；建行（００９

３９）漲２﹒３％，報６﹒２４元；農行（０１２８８）走高０﹒３３％，報３元；交行（０３

３２８）走上０﹒４６％，報４﹒３７元；郵儲行（０１６５８）揚２﹒７３％，報４﹒５２元

。



＊被華府列入投資黑名單，中海油挫逾一成＊



據外媒引述多位石油輸出國組織及盟國（ＯＰＥＣ＋）消息人士指，經過周日（２９日）的

首輪談判，油組及俄羅斯牽頭的盟國尚未就明年的石油產量政策達成共識。三桶油普軟，中石油

（００８５７）跌４﹒１８％，報２﹒５２元；中石化（００３８６）軟２﹒９２％，報３﹒６

６元；據報特朗普政府計劃將中海油（００８８３）列入國防部黑名單，以限制美國投資者對其

進行投資，中海油半日急挫１０﹒３７％，報８﹒４７元，暫為半日表現最差藍籌；中海油服（

０２８８３）走落１１﹒７２％，報６﹒１元；Ｆ三星原油期（０３１７５）微升０﹒８１％，

報２﹒９７８元。

汽車股普挫，早前標普確認吉利控股及吉利汽車（００１７５）的長期發行人信用評級，以

及高級無抵押票據發行評級為ＢＢＢ－，展望「負面」，同時將所有評級從觀察列表中移出。吉

利半日跌３﹒３％，報２１﹒９５元；比亞迪（０１２１１）軟１﹒８７％，報１８３﹒４元；

廣汽（０２２３８）挫２﹒７４％，報８﹒５３元；長汽（０２３３３）走低０﹒８７％，報１

５﹒９４元；恆大汽車（００７０８）首款新能源實車圖片在汽車之家等網站發表，屬定位中大

型豪華Ｄ級車的「恆馳１」。恆大汽車半日彈升５﹒８％，報２３﹒７元。



＊昨日新增確診破百宗，香港電視急彈逾２％＊



本港第四波疫情急速惡化，昨日（２９日）新增１１５宗確診，首見單日確診宗數破百，歌

舞群組逼近５００人染疫，源頭不明個案達２４宗。消息指，港府將再出「狠招」收緊社交距離

，以大幅減少社區人流。香港電視（０１１３７）揚２﹒３８％，報１２﹒０６元；日清食品（

０１４７５）軟１﹒２％，報６﹒５７元；ＣＥＣ國際控股（００７５９）半日持平，報０﹒７

７元。

券商伯恩斯坦研究發表報告，預計澳門２０１９年至２０２３年貴賓廳收入複合增長率下跌

４％，由１４０億美元降至１２０億美元，該行指出博彩業收縮主要由於賭業中介出現資金問題

，部分中介的資金流動性出現緊張，對澳門貴賓廳業務增長造成負面影響。濠賭股普軟，銀娛（

０００２７）挫２﹒５９％，報６０﹒１５元；永利澳門（０１１２８）跌２﹒４８％，報１３

﹒３８元；金沙中國（０１９２８）走落２﹒５７％，報３２﹒２５元；新濠國際（００２００

）軟１﹒９６％，報１５元；美高梅（０２２８２）走低１﹒７４％，報１１﹒３２元；澳博（

００８８０）微跌０﹒７７％，報９﹒０４元。



＊張智威：短期建議部署高息傳統股＊



港股今早表現偏軟，續於二萬七關位置徘徊。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》

表示，由於資金將進行粉飾櫥窗，加上恆指曾突破二萬七關，利好恆指於１２月再上行，有望接

近二萬八水平，惟他料大市本周表現仍會拉鋸，輪動板塊延續。他指出，投資者欲買入新經濟股

，推薦美團，由於該股較為落後，相信有一定上升空間，建議可現價約３００元位置買入，目標

價上望３３０元。

由於油組及盟國周日（２９日）的首輪談判未就明年油產政策達成共識，要擴大減產或將減

產延期半年的機率較微，牽動油股今早領跌大市。張智威指，由於市場復甦進程仍未明朗，如短

期未見復甦步伐加快，即使油股現回吐亦不推薦買入博反彈，反而建議投資高息傳統股，包括息

率達６至７厘的中移動與中行（０３９８８），預期兩股短期表現向好，均建議現價買入，前者

目標價上望５０元水平，而後者則料上試３元位置。（ｊｃ、ｐｌ）

