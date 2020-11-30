《美元走勢－羅明立》美元整體貶值趨勢料延續至明年

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒１１ １０３﹒８３ １０４﹒００

歐元╱美元 １﹒１９７７ １﹒１９６２ １﹒１９６８

英鎊╱美元 １﹒３３５８ １﹒３３２４ １﹒３３４８

美元╱瑞郎 ０﹒９０４５ ０﹒９０２７ ０﹒９０３０

美元╱港元 ７﹒７５１２ ７﹒７５０１ ７﹒７５０６

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《美元走勢》感恩節假期後的星期五（２７日），金融市場交投仍然較為淡靜，美股輕微上

升。歐洲經濟數據有改善但疫情仍未受控，受近期疫苗的利好消息影響，風險胃納則保持良好，

美元繼續承壓。美國最新資料顯示經濟活動有所放緩。上周四（２６日）公布的就業數據顯示首

次申領失業救濟人數五周來首次上升，而美國１０月份零售銷售增速則為６個月來最低。有美聯

儲官員在上周的公開講話中發表了對未來經濟前景的擔憂，表示不排除美國經濟再次陷入衰退的

可能性，承諾維持寬鬆貨幣政策不變，並呼籲更多的財政刺激措施。而隨著拜登政府的逐步交接

開始，市場預期新一輪的刺激方案或將快速獲得通過。市場預期美元的整體貶值趨勢將延續至

２０２１年。

在匈牙利和波蘭近日投票否決了歐盟長期預算方案之後，歐盟２７國領導人隨後在抗疫特別

峰會上專門就長期預算分歧進行磋商，但仍未能達成共識。歐洲央行行長拉加德在歐洲議會的一

個聽證會上表示，歐洲央行１２月份將會出台強有力的貨幣政策寬鬆，並將敦促歐盟各國政府毫

不拖延地推出疫情援助措施。但受益於疲弱的美元，歐元兌美元仍維持一個震盪攀升的走勢。而

疫苗消息也使市場認為歐元區經濟復甦將快於美國，有助歐元走高。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１９３０ １﹒２０３０ １﹒１８８０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３３４０ １﹒３４６０ １﹒３２８０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

