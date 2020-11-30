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即市新聞

30/11/2020 15:51

《美元走勢－羅明立》美元整體貶值趨勢料延續至明年

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒１１　　　１０３﹒８３　　　１０４﹒００
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９７７　　　１﹒１９６２　　　１﹒１９６８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３３５８　　　１﹒３３２４　　　１﹒３３４８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０４５　　　０﹒９０２７　　　０﹒９０３０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５１２　　　７﹒７５０１　　　７﹒７５０６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》感恩節假期後的星期五（２７日），金融市場交投仍然較為淡靜，美股輕微上
升。歐洲經濟數據有改善但疫情仍未受控，受近期疫苗的利好消息影響，風險胃納則保持良好，
美元繼續承壓。美國最新資料顯示經濟活動有所放緩。上周四（２６日）公布的就業數據顯示首
次申領失業救濟人數五周來首次上升，而美國１０月份零售銷售增速則為６個月來最低。有美聯
儲官員在上周的公開講話中發表了對未來經濟前景的擔憂，表示不排除美國經濟再次陷入衰退的
可能性，承諾維持寬鬆貨幣政策不變，並呼籲更多的財政刺激措施。而隨著拜登政府的逐步交接
開始，市場預期新一輪的刺激方案或將快速獲得通過。市場預期美元的整體貶值趨勢將延續至
２０２１年。
　　在匈牙利和波蘭近日投票否決了歐盟長期預算方案之後，歐盟２７國領導人隨後在抗疫特別
峰會上專門就長期預算分歧進行磋商，但仍未能達成共識。歐洲央行行長拉加德在歐洲議會的一
個聽證會上表示，歐洲央行１２月份將會出台強有力的貨幣政策寬鬆，並將敦促歐盟各國政府毫
不拖延地推出疫情援助措施。但受益於疲弱的美元，歐元兌美元仍維持一個震盪攀升的走勢。而
疫苗消息也使市場認為歐元區經濟復甦將快於美國，有助歐元走高。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１９３０　　　１﹒２０３０　　　１﹒１８８０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３３４０　　　１﹒３４６０　　　１﹒３２８０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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