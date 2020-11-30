【新冠肺炎】林鄭料疫情仍惡化一段日子，違防疫令者研加重罰則

特首林鄭月娥昨日（２９日）出席電視節目時表示，於未有有效疫苗之下，新冠病毒感染個
案很難完全消除，預料疫情會嚴峻惡化多一段日子；惟要爭取疫情「清零」，展示政府決心，政
府會動用更大力量，制訂政策和法例達致目標，包括２０００元定額罰款難防止違反防疫規定行
為，會研究加重罰則。《香港經濟日報》
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