【新冠肺炎】林鄭料疫情仍惡化一段日子，違防疫令者研加重罰則

特首林鄭月娥昨日（２９日）出席電視節目時表示，於未有有效疫苗之下，新冠病毒感染個

案很難完全消除，預料疫情會嚴峻惡化多一段日子；惟要爭取疫情「清零」，展示政府決心，政

府會動用更大力量，制訂政策和法例達致目標，包括２０００元定額罰款難防止違反防疫規定行

為，會研究加重罰則。《香港經濟日報》

