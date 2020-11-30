《ＩＰＯ反應》京東健康暫錄孖展１３０億元，超購９７倍

京東健康（０６６１８）暫錄孖展１３０７﹒７億元，超購９７倍。中薇證券研究部董事黃

偉豪估計，中籤率或低於一成，大概抽１００手才穩中一手。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬預計，京東健康超購２００至３００倍，至少抽

１０００至２０００股（２０至４０手）以上才有機會中籤。《香港經濟日報》

