《ＩＰＯ反應》京東健康暫錄孖展１３０億元，超購９７倍

京東健康（０６６１８）暫錄孖展１３０７﹒７億元，超購９７倍。中薇證券研究部董事黃
偉豪估計，中籤率或低於一成，大概抽１００手才穩中一手。
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬預計，京東健康超購２００至３００倍，至少抽
１０００至２０００股（２０至４０手）以上才有機會中籤。《香港經濟日報》
全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇
|財經熱話27/11/2020
《股市一周》特朗普允權力交接 港股全周升443點曾破二萬七
|中國故事27/11/2020
《神州經脈》首十月工業企業利潤轉正 滬綜指周升1％收復三千四
|FOCUS27/11/2020
【FOCUS】感恩節旅行去到盡 美疫情下月恐急速惡化
|開市Good Morning27/11/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：美團短期破位機會不高
|中國故事27/11/2020
羅湖口岸十鋪九空 東門老街客流減半
|香港要聞26/11/2020
【施政報告】楊潤雄：通識科必修必考只設合格與否 教科書須審批
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰