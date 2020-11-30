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30/11/2020 19:15

《再戰明天》內地公布財新製造業ＰＭＩ，鮑威爾出席參議院聽證會

　　《經濟通通訊社３０日專訊》明日（１日）中國公布１１月財新製造業採購經理人指數，明
晚，鮑威爾出席參議院聽證會。

＊鮑威爾出席參議院聽證會＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，歐洲央行副總裁德金多斯透過視訊參加歐盟財長會議。
　　本港時間明午４：２０ｐｍ，德國經濟部長阿爾特邁爾在一個數字峰會活動上發表講話。
　　１１：００ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾出席參議院金融委員會有關新冠病毒援助、救濟和經濟
安全法案季度報告的聽證會。
　　明早９：３０ａｍ，澳洲央行召開貨幣政策會議。
　　ＯＰＥＣ和非ＯＰＥＣ產油國第１２次部長級會議明日舉行。
　　明日，北約外長舉行為期兩日的視頻會議（至１２月２日）
　　此外，東盟外長舉行視頻會議。

＊中國公布１１月財新製造業採購經理人指數＊

　　在數據方面，明早（１日）７：００ａｍ，南韓公布第三季國內生產總值（經季節調整），
季率料由下滑３﹒２％升上１﹒９％；年率跌幅料由２﹒７％收窄至１﹒３％。７：３０ａｍ，
日本公布１０月失業率，料由３％升上３﹒１％。
　　９：４５ａｍ，中國公布１１月財新製造業採購經理人指數，料由５３﹒６下滑至５３﹒５
。１１：３０ａｍ，澳洲公布官方指標利率，料維持於０﹒１％。
　　４：３０ｐｍ，香港公布１０月零售銷售，年率跌幅料由１２﹒９％收窄至１０﹒３％。
５：００ｐｍ，歐元區公布１１月製造業採購經理人指數，料由５４﹒８下滑至５３﹒６。　　
６：００ｐｍ，歐元區公布１１月消費者物價指數，年率跌幅料由０﹒３％收窄至０﹒２％。

＊美國公布１１月製造業採購經理人指數＊

　　　９：３０ｐｍ，加拿大公布９月國內生產總值，年率跌幅料由３﹒８％收窄至２﹒９％；
國內生產總值（環比）料由下滑３８﹒７％升上４７﹒７％。１０：４５ｐｍ，美國公布１１月
製造業採購經理人指數，料由５３﹒４升上５６﹒７。１１：００ｐｍ，美國公布１０月營建開
支，月率料由０﹒３％升上０﹒８％。美國１１月ＩＳＭ製造業指數，料由５９﹒３跌至５８。

＊新興印刷開股東會＊

　　在本港，明日，新興印刷（０１９７５）股東會，中譽集團（００９８５）股東特別大會。
（ｈｏ）

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