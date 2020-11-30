《真知灼見－溫灼培》美匯穿９２後去哪？

《真知灼見》繼ＲＣＥＰ後中國宣布考慮加入ＣＰＴＰＰ，中國積極融入國際貿易利人民幣
國際化，對美元無疑是挑戰。當今美元的領導地位正受到來自歐元及人民幣挑戰之際，筆者會以
分析美國的整體國力作為衡量美元後向。而非單從美國經濟好壞，又或息率高低，甚至避險因素
以作釐定美元方向。
繼早前中國與東盟十國加上日本、南韓和澳紐達成了《區域全面經濟夥伴關係協定》
（ＲＣＥＰ）後，中國隨即宣布將積極考慮加入《跨太平洋伙伴全面進步協定》（ＣＰＴＰＰ）
（註：ＣＰＴＰＰ是一個較ＲＣＥＰ更廣泛的貿易協議）。為了拉攏太平洋國家加入ＴＰＰ
（ＣＰＴＰＰ前身）抗衡中國，奧巴馬當年給予了成員國莫大好處以作誘惑。這是導致特朗普上
台後要退出的原因。現在趁拜登尚未站穩陣腳，中國說要加入。可想象美國日後如要搶回
ＣＰＴＰＰ主導權，其出價將要更高，否則太平洋東亞這邊的版塊將被中國奪去。而透過對東亞
版塊的影響，人民幣將更具能力挑戰美元地位。當明白大國如何在博弈，就明白美國所受挑戰有
多大，及筆者長遠看淡美元看好人民幣的原因。所以上周美匯指數進一步跌穿９２指數點並非無
因。跌破９２指數點後美匯的下一技術支持料為９０，倘再落料將是８６。
最後，本周要留意的市場因素特別多。油組將於本周一連多天開大會，決定明年１月的減產
數量。據俄羅斯估計，油組暫不會增產，就讓我們本周多加留意。另外，本周美國疾病管制與預
防中心（ＵＳ Ｃｅｎｔｅｒｓ ｆｏｒ Ｄｉｓｅａｓｅ Ｃｏｎｔｒｏｌａｎｄ
Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ－ＣＤＣ）將開會決定是否容許一隻在美國研發的疫苗使用。據了解，如
美國衛生當局一旦通過疫苗的使用，快則將會在本周內讓美國國內所有醫護人員率先接種。不過
由於疫苗推出的利好消息早已在市場上反映，料本周環球股市不會因此因素而進一步上升。相反
，往後相信市場更關注，是疫苗推出後，美因的新增確診人數會否因而大幅下降。若能下降，即
疫苗有效，屆時相信市場才會出現下一升浪。當然，我們還要留意英國與歐盟的「脫歐」談判，
及本周二（１日）澳央行的議息會議等。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
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