《環球視野－包樂德》反彈停頓？

《環球視野》在上個季度強勁的經濟升幅之後，由於新型冠狀病毒病例激增及政府重新對經

濟活動實施新的限制可能令經濟小幅收縮，歐元區的復甦可能會在本季度「暫停」。幸運的是，

死亡人數仍遠低於３月份及４月份高位。持續上升的風險令歐洲央行於１２月份暗示將實施更多

寬鬆政策，以維持良好的金融狀況。我們亦預期歐元當局將對很多國家不斷上升的財政赤字視而

不見。英國採取類似的行動，其支持計劃已延長期限。我們預期第四季度ＧＤＰ將小幅收縮，但

將在２０２１年重新迎來復甦。隨著亞洲正恢復正常，歐洲將受益於強勁的國外需求。

日本的前景可能已有所好轉。最近的新增感染病例並不像美國及歐洲那麼嚴重，而且每日死

亡人數保持在個位數。其餘大部分活動限制措施已在９月份得到放鬆。我們預期日本將繼續逐步

復甦。

隨著中國恢復正常，中國強勁的經濟復甦勢頭仍在繼續。零售業的強勁表現反映更廣泛的消

費者復甦。出口在幾個月來一直頗具活力，信貸擴張規模相當可觀。穩健的復甦將持續，第四季

度強勁增長，並將在２０２１年持續增長。

美國每日新增的新型冠狀病毒感染人數不斷創歷史新高。然而，因每日新增病例而重新對美

國經濟活動實施限制措施的情況有限，美國經濟反彈勢頭似乎具吸引力，將可延續至２０２１年

。資本支出十分活躍，樓市活動正蓬勃發展，地區聯儲銀行的製造業調查數據整體穩定，良好的

就業增長及高儲蓄率應會推動２０２１年的消費者支出穩健增長。反彈正在放緩，但並未停滯。

全球復甦將持續至２０２１年。

對於股票投資者而言，９月份及１０月份充滿不愉快的記憶。然而，持續的經濟及利潤復甦

、聯儲局極其寬鬆的政策以及即將推出的大規模財政撥款，應至少在一段時間內利好股市表現。

就目前市場高企的估值而言，任何中期上升趨勢肯定較為溫和。

持續的通脹率處於或略高於２％的目標，意味著長期政府債券的孳息率將明顯提高。投資環

境的這種變化應引發市場從增長股及科技股輪動至那些在增長回升時表現良好的行業，例如材料

、工業、金融及小型股，此等行業多年來表現一直欠佳。

自夏季以來，市場已出現啟動上述輪動的嘗試。所有嘗試均未能產生持久的趨勢變化。病毒

的持續存在及其所產生的綜合影響阻礙經濟快速反彈，而反彈將促進可持續的輪動及新的市場上

升趨勢。冬季流感的高峰期可能在１２月份及１月份出現。除選舉不確定性之外，新一輪疫情的

規模尚未可知，這意味著在新年伊始必須謹慎行事。

在此之後，我們基本較為樂觀。對抗病毒的疫苗肯定是可行的，治療方法亦在不斷改進。全

球經濟及利潤復甦將繼續。名義增長速度加快將利好股市。我們會堅持平衡的美國投資組合，但

認為即將到來的市場輪動亦將利好新興市場股票。輪動正在進行的跡像是孳息率曲線更加陡峭，

美元迎來新的下跌趨勢以及商品價格持續上漲。

債券投資者將很難找到理想的回報。我們避免持有長期政府債券，仍然看好非傳統的固定收

益替代方案－－高收益債券、優先股、市政債券及新興市場債券。但由於信貸息差幾乎沒有潛在

擴闊空間，而且長期利率將逐步提高，因此我們絕對會堅守優質的２至４年期中短期債券。

《信安環球投資首席環球經濟師 包樂德》

