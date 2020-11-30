《保險觸覺－黎柱基》投保家居保險小貼士

《保險觸覺》我們投放了畢生心血建立一個理想居所，一份周全的家居保障計劃涵蓋因火災

、颱風、水浸或盜竊等意外而引致的家居財物損失，能令你的居家生活安枕無憂。

現在不少家居保險計劃提供全面保障，視符居所的建築面積而定，財物保障最高可達１６０

萬元，而每件家居財物的最高保障為１５萬元。其中有些計劃是以「以新代舊」或折舊價值作為

賠償的基礎計算，即以購置同類型或品質相若的新產品費用作為賠償金額，所以保險公司可能會

要求客戶先購買替代品，再將有關單據呈上作賠償之用。



＊第三者責任保障承擔訴訟或賠償費＊



市場上大多數家居保險均提供第三者責任保障，曾有受保人帶寵物狗上街，把寵物狗綁在超

市外的柱，途人看到寵物狗及觸摸，但狗隻咬傷途人，事後途人向受保人追討責任。在法律層面

上，寵物狗屬於受保人的財物，受保人沒有妥善處理財物，導致第三者意外身體受傷，家居保險

的第三者責任保障會承擔事件所招致的訴訟或賠償費。

受保人若收到任何法庭傳票或其他通訊，應立即寄給保險公司，而不應自行作出回覆，待保

險公司接手處理有關事件，作出辯護或就任何索償達成和解。



＊索償時所需的文件＊



若受保人不幸遇到家居意外，索償時必須證明在安全情況下，合理地盡快採取措施避免或停

止事件繼續惡化，在意外發生時，受保人盡快向有關管理處、政府部門、有關機構求助。受保人

為事件、意外現場、事發源頭及受損物件拍照存證，並妥善存放報稱受影響或損壞之財物，以便

保險公司驗證。受保人必須於意外發生後３０日內填妥索償申請表通知保險公司有關意外發生之

情況及有關受影響財物之受損程度。保險公司可要求保單持有人提供財產的購買收據正本、發票

、銀行或信用卡帳單、說明書、照片、水電費帳單、報價單或地契等文件。



＊高端家居保險的額外保障＊



受保人若擁有貴重傢具擺設及藝術收藏品等，可以考慮為居所、貴重家居財物、藝術收藏品

和珠寶物品提供巨額保障的高端家居保險。以家居財物保障為例，高端家居保險預設的保障額高

達三百萬元，非指定收藏品或非指定珠寶的分項賠償額高達數十萬元，當中單一物品的賠償限額

則高達五萬元。有些高端家居保險還會覆蓋家庭僱傭偷竊、尋找滲漏，以及流動電話、筆記型電

腦及攜帶式裝置損毀及遺失等周全保障。

大家在投保家居保險計劃前，應細心比較不同計劃的保障範圍、保額及不保事項，同時亦要

注意每項保障的金額上限及賠付條款，並按自己的需要選擇合適的保障計劃。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。《ＡＸＡ安盛一般保險營銷業務總監 黎柱基》

