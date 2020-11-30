中海油插低近一成四，港股全日挫５５３點報２６３４１失十天線

《經濟通通訊社３０日專訊》美股上周五向上，內地１１月ＰＭＩ好過預期，Ａ股今早造好

，恆指低開４１點，甫開曾倒升６６點，見２６９６０點半日高，距離兩萬七只有一步之遙。大

市之後回吐，曾挫１４１點，見２６７５２點半日低。據路透社引述文件及消息人士透露，美國

總統特朗普將會把中芯國際及中海油等４間中資企業列入與中國軍方有關聯的制裁黑名單，市場

憂慮中美關係轉差，美股期貨跌幅持續擴大，加上Ａ股倒跌，午後港股跌幅擴大，臨近尾市愈跌

愈多，收報２６３４１，跌５５３點或跌２﹒０６％，終上六連升，跌穿１０天線（約２６５８

１）。主板成交大增１﹒１４倍至２４０６﹒８７億元。國企指數報１０５４６，跌２４３點或

跌２﹒２６％。

Ａ股先升後回，上證綜指報３３９１，跌１６﹒點或跌０﹒４９％；深證成指報１３６７０

，跌２０點或跌０﹒１５％。兩市成交９５０７億元，按日大增３１％，創一周成交新高。

藍籌股方面，外電報道，匯控（００００５）正考慮全面撤出美國零售銀行市場，並計劃未

來數周內正式向董事會提出建議。以調配資源至盈利能力更高的亞洲。匯控跌１﹒１９％，報４

１﹒５元；港交所（００３８８）跌０﹒２１％，報３８５﹒４元；友邦保險（０１２９９）跌

４﹒０１％，報８４﹒９５元；中移動（００９４１）跌２﹒４２％，報４６﹒４元。建行（０

０９３９）跌０﹒３３％，報６﹒０８元；工行（０１３９８）升１﹒０３％，報４﹒９２元。



＊傳華府擬將中海油列入軍方控制黑名單，中海油挫近１４％＊



「ＡＴＭ」龍頭科技股受壓，據內地媒體報道，兩間公司暫停了收購百度所持愛奇藝股份的

談判。阿里、騰訊對愛奇藝約２００億美元（約１５５０億港元）的估值存在分歧，同時也面臨

監管的不利因素。騰訊（００７００）跌３﹒４３％，報５６３元；阿里巴巴（０９９８８）跌

３﹒０４％，報２６１﹒４元。今日公布季績的美團（０３６９０），股價連升兩日後回吐，收

挫７﹒０５％，報２９０元；京東集團（０９６１８）跌１﹒２３％，報３３８﹒６元。只有小

米集團（０１８１０）升１﹒７３％，報２６﹒５元。

部分二線科技股突圍，金蝶國際（００２６８）創新高，收升４﹒６４％，報２７﹒０５元

；有贊（０８０８３）升２﹒５％，報２﹒０５元；華虹半導體（０１３４７）升２﹒８１％，

報３８﹒４５元。

據路透社引述文件及消息人士透露，美國總統特朗普將會把中芯（００９８１）、中海油（

００８８３）列入與中國軍方有關聯的制裁黑名單，限制他們獲得美國的投資。中海油尾盤跌幅

擴大，瀉１３﹒９７％，報８﹒１３元；穿十天、二十天、百天線；為表現最差藍籌。中石化（

００３８６）跌６﹒９％，報３﹒５１元；中石油（００８５７）跌６﹒０８％，報２﹒４７元

；中海油田服務（０２８８３）跌１５﹒０５％，報５﹒８７元。中芯回應，強調中芯產品和服

務僅用於民用和商業用途，公司與中國軍方沒有關係，也不為任何軍事最終用戶或最終用途製造

產品。中芯仍跌２﹒７％，報２１﹒６５元。



＊食肆晚上１０時關門，餐飲股腳軟大快活挫逾４％＊



香港疫情反彈，消息指今日新增約７８宗確診，特首林鄭月娥宣布再收緊防疫措施，限制食

肆營業時間至晚上１０時關門。受消息影響，餐飲股股價回軟，大快活（０００５２）跌４﹒１

３％，報１７﹒６２元；大家樂（００３４１）跌２﹒４５％，報１６﹒７元；翠華控股（０１

３１４）跌１﹒７２％，報０﹒２８５元；太興集團（０６８１１）跌２﹒８２％，報１﹒３８

元。

另一方面，本港疫情受惠股亦再飛升，香港電視（０１１３７）升３﹒４％，報１２﹒１８

元；經營７５９阿信屋的ＣＥＣ國際控股（００７５９）升１﹒３％，報０﹒７８元；連升多日

的日本城母企國際家居零售（０１３７３）升０﹒８７％，報２﹒３１元。惟日清食品（０１４

７５）跌１﹒５％，報６﹒５５元。



＊教育股跑出，希望教育績後升近７％＊



教育股普遍造好，希望教育（０１７６５）業績公布後升６﹒７％，報２﹒２３元；新高教

（０２００１）今日公布業績，升１﹒０３％，報４﹒９元；中教控股（００８３９）升２﹒７

９％，報１５﹒４８元；天立教育（０１７７３）升４﹒７５％，報７﹒７２元；宇華教育（０

６１６９）升３﹒６９％，報７﹒３１元。

光伏股逆市揚，瑞銀發表報告，指全球對太陽能產品需求大。由於內地計劃２０６０年實現

碳中和，該行估計太陽能每年安裝量由２０２５年每年７０吉瓦，大增至２０６０年的１４０吉

瓦。保利協鑫（０３８００）飆３３﹒９％，報０﹒７９元；旗下協鑫新能源（００４５１）升

１３﹒４２％，報０﹒１６９元；陽光能源（００７５７）升１２﹒２８％，報０﹒３２元；卡

姆丹克太陽能（００７１２）升１６﹒１８％，報０﹒３９５元；福萊特玻璃（０６８６５）升

５﹒３５％，報２１﹒６５元；金風科技（０２２０８）升１﹒１４％，報１２﹒４２元。（ｃ

ａ）

