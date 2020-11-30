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即市新聞

30/11/2020 10:48

《每周華語－黃溢華》自由神像、世貿中心、象棋歌劇、主義地緣

　　《每周華語》快踏入１２月，又到聖誕節，美國面對疫情打擊，又疫苗於１２月最多見有限
度接種等，美２０２１年首季依然面對巨大的政經不肯定性。歐英日韓疫情目前仍未有真正的大
改善，北半球的冬季甚而全球，即使股市大升，全球經濟壓根兒仍在浮沙之上發展。
　
１９８６╱１９８７年，老友記在紐約找工作╱見工。紐約市時代廣場之大，「ＮＹＵ」、自由
神像、世貿中心、第五街及「Ｐｌａｚａ　Ｈｏｔｅｌ」都是紐約市地標中的地標！自由神像乃
法國送給美國人的大禮物，修整時部分銅片送上太空再送回地球，成為美國郵品。而自由神像與
世貿中心自然是重要的地標。今天世貿中心已不再存在。「９﹒１１」恐襲使美國踏入了全新的
地緣思維，也使全球起了巨大的政經變化。生死之間，存在與否？因果之間根本有理說不清。世
貿中心倒下，倒下的不只是生命，而是美國面對前所未有的挑戰。對錯之間，不可只以打到阿富
汗、槍殺了拉登便可視為「９﹒１１」事情已完結。二次大戰結束了，但它的深遠影響仍未完結

　
　　「ＮＹＵ」校園在紐約市中心，各學系均長期表現突出，乃紐約市╱美國的縮影之一。美國
科研實力強大，每一個州都有傑出的大學及學系。美國立國只有２００多年，與中印俄英日及其
他古文明大國之歷史相去甚遠！百年前之一次及二次大戰全球大亂，美國成為大贏家。１９７０
╱１９８０年代，物價╱通脹狂升，中東╱以色列亂作一團！若油價當年由３╱４美元升至２０
╱３０美元，甚而沙地等國不出口石油，西方社會不只有超級通脹，也會面對經濟全面停頓的可
能。１９７０╱１９８０年代，核能成為主流新能源。日本東北採用了美產核能發電機組，
「３﹒１１」日本見核危機，可以視為石油危機衍生的悲劇。
　
　　１９７０年代美國面對沙地╱中東的巨大威脅，也有前蘇聯的冷戰等，美國與新中國「老友
記」乃自然的「戰略」。各取所需，而「北極熊」有華沙公約國，與北約爭雄。中國有極為巨大
的人口紅利！生產成本極低甚為吸引，且市場巨大，「姓社姓資」根本不是重點。政治者，乃「
交換」的藝術與時空的「配合」。新中國與美國交朋友根本極為合理。今天面對地緣轉變，但由
大角度看，中美交往只是往另一新階段互動，「敵人╱朋友」並存之局也！
　
　　今天地緣角力焦點之一乃科技角力。中國人不乏傑出的科學家。美國１９３０╱１９４０年
，美國大量吸納了各國的科學家。納粹德國把大量人才趕去了美國。其中匈牙利科學家馮卡門及
ＪｏｈｎＶｏｎ　Ｎｅｕｍａｎｎ及英特爾創辦人便是幾位傑出的匈牙利人。英特爾今天仍是重
要晶片生產商。「８０２８６、８０５８６」等等「ＣＰＵ」乃１９８０╱１９９０年代電腦核
心所在。而中國人於英特爾工作的極多，馮卡門的傑出門生之一，正是錢學森。而由Ｇａｍｅ
　Ｔｈｅｏｒｙ，電腦及量子力學，正是Ｊｏｈｎ　Ｖｏｎ　Ｎｅｕｍａｎｎ的主打科研╱經濟
學╱物理學等等的跨學科貢獻。
　
　　匈牙利音樂影響也深遠，而國際象棋下棋高手多的是。二戰後匈牙利人也有不滿前蘇聯的管
治，但安德羅波夫立即出兵力控大局，匈牙利人的不滿也因而平靜下來。但前蘇聯「太大、太大
」！１９９２年解體，而馬克斯、恩格斯、列寧於前蘇聯已成為歷史。今天「普京主義」主導俄
國。而中俄也好、中美也好，在今天地球村亂局之下，仍以理性交往為主軸。
　
　　「主義」、「地緣」主導全球，今天地球村步入紛亂世局！誰主浮沉？疫情之下，世界更亂
。疫苗面世及時，但有否持久效用？有待時間的考驗。如果２０２１年疫情受控，經濟可反彈。
若２０２１年未及有效控制，又或病毒有新的突變等等，２０２１年會更為混亂。股市不升反急
挫又如何？！
　
　　又到年底。今年股市表現甚佳。息率一再下調，但「ＱＥ」１０年有多，長遠的形勢不太樂
觀。中國今年有經濟增長，但以全方位看，外圍向好才可確保中國經濟穩定。中國全面對外好事
也。而白宮仍未有新主人，目前拜登形勢向好，入主白宮機會日較大。事實上，誰人入主白宮對
全球無太大的分別。因為有效疫苗的面世才是重點所在。若見美中歐英日俄大合作好事，但
２０２１年，控制疫情最為重要。
　
　　美中爭雄？意義不大！因為地球村各國有自身的歷史╱文化！理性看，根本不是「各自為政
」，而是有自身的歷史格局。大國互動，失去平衡，所有人都是輸家。美中╱美俄等等，形勢由
歷史主導，硬改行不通，也不必也。
　
　　下棋者，有開局、中局與殘局等等。強大的超級電腦，可把棋局掌控在「ＡＩ」格局之中。
棋士也不敵電腦。但更強大的電腦，也計算不了地緣政局的過去、現在與未來。「推演」地緣發
展可以，但棋局在「完全資訊」之下，超強電腦有數「可計」！但地緣之事，變數根本「不可算
計」！今天看中美╱美中為「主軸」：真的嗎？地緣者，計算不了？當年史太林，與新中國乃「
老友」，但史太林去見馬克斯，前蘇聯與中國關係便下滑、相互失去信任。簡言之，下棋高深
、地緣高深且意外者測不到也。今天拜登與習主席打電話，大家互相示好，但不代表地球村只由
中美「話事」！各國所取，計算不到，地緣難測也。

　　中國經濟今年有增長，卻面對通縮及持續增長╱就業等等的巨大考驗；大中小企業不可能一
帆風順。美伊╱以色列又可能有新的衝突，上周金價跌╱油價升，看好疫苗可全面有成效，乃「
正能量」，但病毒乃新「東西」，全面復甦不只看疫苗，亦要看甚多的政經╱地緣╱疫苗真功效
的多重考驗╱印證；因而「寒冬」之後，仍看預期可否及時兌現。紐約市能否重振雄風，仍是未
知之素。

《資深市場人士　黃溢華》

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