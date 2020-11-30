《鍾之日記》數據理想魚缸仍跌，美突制裁中海油插

《鍾之日記》１１月３０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



１１月最後一個交易日，中港魚缸齊齊衝高回落。美股上周五向上，內地１１月ＰＭＩ好過

預期，Ａ股今早造好，恆指低開４１點，甫開曾倒升６６點，見２６９６０點半日高，距離兩萬

七只有一步之遙。大市之後回吐，曾挫１４１點，見２６７５２點半日低。惟市場憂慮中美關係

轉差，美股期貨跌幅持續擴大，加上Ａ股倒跌，午後港股跌幅擴大，臨近尾市愈跌愈多，收報

２６３４１，跌５５３點或跌２﹒０６％，終結六連升，跌穿１０天線（約２６５８１）。主板

成交大增１﹒１４倍至２４０６﹒８７億元。



＊ＰＭＩ佳，惟Ａ場失守３４００＊



１１月中國官方製造業ＰＭＩ升至５２﹒１％，高於市場預期的５１﹒５％，創下逾三年高

位，表明製造業恢復性增長有所加快；１１月非製造業ＰＭＩ為５６﹒４％，比上月上升０﹒２

個百分點，為年內高點。經濟數據佳加上人行意外放水，刺激滬深股市今早走高，滬綜指一度漲

逾１％，惟午後套利盤湧現，白酒板塊拉跌，銀行股升轉挫，滬指倒跌，全日收跌０﹒４９％，

報３３９１﹒７６點，時隔一個交易日後再穿三千四。ＭＳＣＩ成分股半年度調整結果今日收盤

後生效，全日外資通過陸股通淨流入４９﹒３９億元（人民幣．下同），全日成交９５０７億元

，按日大增３１％，創一周成交新高。



＊美突制裁中海油，三桶油齊當災＊



據外電引述文件及消息人士透露，美國總統特朗普將會把中芯國際、中海油列入與中國軍方

有關聯的制裁黑名單，限制他們獲得美國的投資。

中芯國際回應報道內容時指，將繼續與美國政府進行建設性和公開的接觸，又強調中芯產品

和服務僅用於民用和商業用途，公司與中國軍方沒有關係，也不為任何軍事最終用戶或最終用途

製造產品；中海油（００８８３）亦發公告指，注意到有關新聞報道，公司已向母企中海油集團

查詢，並了解到尚未收到美國有關政府機構的任何正式通知或決定。

中國外交部發言人華春瑩今日就此回應表示，堅決反對將有關合作政治化的做法，希望美方

不要為中美之間的正常合作交流設置障礙和壁壘，並為中國企業在美投資經營提供公平公正的環

境。

中芯國際（００９８１）收跌２﹒７％；中海油暴跌１４％，至逾半個月新低。擔憂制裁範

圍繼續擴大，石油雙雄齊齊隨跌，中石化（００３８６）瀉６﹒９％，中石油（００８５７）跌

６﹒１％。

另外，據《中國日報》報道，美國執法部門近來對多艘來自中國的輪船和多架飛機進行突擊

搜查，並詢問船務人員及機組人員是否為中國共產黨黨員，形容情況罕見，中國外交部今日確認

，將就此事向美方提出嚴正交涉。



＊本月做逾萬億ＭＬＦ，招行卻破頂後急吐＊



央媽今日突然「母愛泛濫」，除開展１５００億元逆回購操作外，還意外開展２０００億元

中期借貸便利（ＭＬＦ）。公開市場今日有４００億元人幣逆回購到期，全口徑計，單日淨投放

３１００億元人幣。

事實上，人民銀行早在１６日已超額續做８０００億元ＭＬＦ操作，對沖本月到期６０００

億元的兩次ＭＬＦ，即本月共進行了一萬億元的ＭＬＦ；此外，人行預告下月１５日開展ＭＬＦ

操作，是對１２月７日和１６日兩次ＭＬＦ到期的一次性續做。

近期信用風險加劇，加上臨近年底銀行負債壓力未減，同業存單（ＮＣＤ）發行利率漲勢不

改。澳新銀行認為，人行此舉一是表明後續並無降準意願，通過ＭＬＦ滿足中長期流動性需求。

二是再貸款額度可能用盡，需要壓制銀行負債成本，避免ＬＰＲ報價上升。未來的意外操作可能

還有，特別是春節期間針對現金的流動性需求。

央媽意外開展ＭＬＦ放水，加上ＰＭＩ數據理想，內銀股今早集體急漲，惟升幅午後隨Ａ股

受壓，個別股份更調頭急吐，光大銀行（０６８１８）甫開市最多曾漲逾４％，創今年７月中旬

以來高，惟其後反覆回軟，全日收挫４﹒７％；而招商銀行（０３９６８）最多更曾破頂高見５

３﹒２５元，但收市卻急吐４﹒４％；農行（０１２８８）跌１﹒７％，中行（０３９８８）、

交行（０３３２８）亦軟１﹒４％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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