《中國房產》官媒提徵房產稅，深圳新樓遭萬人瘋搶料成契機

《經濟通通訊社３０日專訊》樓價高一直是中國經濟的一塊心病，然而無論中國當局如何壓

抑樓價，但始終不改磚頭在中國人心中的投資地位。深圳樓市持續火爆，盡管今年年中樓市調控

再度升級，但仍然無損新樓盤銷情熾熱，近日號稱「剛需房」的深圳「網紅」新樓華潤城潤璽一

期火速售罄，均價每平方米約１３﹒２萬元（人民幣．下同），總價區間１１８４萬至

２９８４萬元。

總價高達八位數字的新樓盤，卻不乏問津，原因是新樓開盤價竟已是超低價。據報該樓盤周

邊二手樓部分掛盤價已達每平方米１８萬元，以該樓盤最大面積單位（２００平方米）計算，總

價和市價相比，倒掛差高達９６０萬元，正是超高的套利空間，令坊間出現「萬人搶樓」的現象

。

為了搶得單位，買家們不惜用盡一切手段，有人為了符合限購令通過代持買樓，亦有人眾籌

買樓，買完便賣集體分利。官媒《新華社》發表評論文章稱，買房牟利的怪象顯然與「房住不炒

」理念背道而馳，警示樓市調控除了增加供給、新房限價之外，還有很多事要做，文章更指，建

立科學合理的房地產稅制度，通過市場化手段抑制投資投機行為，或許能收釜底抽薪之效。

無獨有偶，中國經濟體制改革研究會學術委員會主席宋曉梧亦在公開場合上建議十四五期間

開徵房地產稅，認為可抑制商品房的投資行為，有利深化收入分配制度改革。（ｅｙ）

